Mizuho relève son objectif de cours pour CrowdStrike en raison des prévisions de croissance du chiffre d'affaires lié aux abonnements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** La société de courtage Mizuho relève l'objectif de cours de CrowdStrike CRWD.O , entreprise spécialisée dans la cybersécurité, de 175 à 240 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 12,72 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires lié aux abonnements s'accélère ce trimestre, portée par les renouvellements et les ventes incitatives de Falcon Flex, le modèle de consommation et de licence flexible de CRWD pour sa plateforme de cybersécurité Falcon

** Les partenaires indiquent que l’activité du mois de juillet a été "particulièrement bonne" et que plusieurs contrats importants de CRWD devraient être conclus au troisième trimestre, selon la société de courtage

** Sur 55 courtiers, 40 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 13 « conserver » et deux « vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian s’établit à 201,25 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l’action avait progressé d’environ 82 % depuis le début de l’année