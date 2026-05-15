MISE À JOUR N° 4-Les investisseurs s'alarment alors qu'un candidat de gauche s'assure une place au Parlement britannique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les coûts d'emprunt augmentent à mesure que la crise politique s'aggrave

* Le maire Burnham s'assure une place à Westminster

* Toute contestation du leadership pourrait désormais prendre des semaines, voire des mois

(Ajout des paragraphes 6 à 8 sur Trump, mise à jour des mouvements sur les marchés aux paragraphes 13 à 18) par William James et Sam Tabahriti

Les coûts d'emprunt de la Grande-Bretagne ont atteint vendredi leur plus haut niveau depuis 28 ans après qu'Andy Burnham , un maire de l'aile gauche du Parti travailliste au pouvoir, s'est assuré une voie possible pour défier le Premier ministre Keir Starmer , alarmant les investisseurs et aggravant la crise de leadership.

Starmer peine à se maintenir au pouvoir après une semaine tumultueuse au cours de laquelle un de ses principaux rivaux au sein du gouvernement a démissionné, l'accusant de manquer de vision, et d'autres se sont positionnés pour contester potentiellement son leadership.

Après le drame de ces derniers jours, toute contestation pourrait désormais prendre plus de temps à se concrétiser, car Starmer a indiqué qu’il se battrait pour rester au pouvoir mais qu’il n’empêcherait pas le maire du Grand Manchester, Burnham , de tenter de remporter le siège au Parlement dont il aurait besoin pour lancer sa propre candidature à la direction du parti.

Wes Streeting , qui a démissionné de son poste de ministre de la Santé jeudi et devrait se présenter contre Starmer si une course officielle s'engage, a indiqué qu'il était prêt à attendre de voir si Burnham parvient à entrer au Parlement.

Cela pourrait prendre des semaines, paralysant le gouvernement alors qu'il doit faire face aux répercussions économiques des guerres en Iran et en Ukraine.

La dernière vague de turbulences politiques en Grande-Bretagne – qui a connu six Premiers ministres au cours des dix dernières années depuis le Brexit – a attiré l’attention du président américain Donald Trump, qui a critiqué son ancien allié Starmer après que la Grande-Bretagne a refusé de rejoindre la guerre en Iran.

Interrogé sur la question de savoir si Starmer resterait Premier ministre, Trump a répondu: “C'est difficile, à moins qu'il ne parvienne à redresser la situation en matière d'immigration, où il est faible, et s'il ne se met pas à forer”, mais lorsqu'on lui a demandé si Starmer devrait démissionner, il a ajouté: “Je ne dis pas cela.”

“Je pense que c’est un homme sympathique, en fait”, a déclaré Trump aux journalistes à bord d’Air Force One alors qu’il rentrait d’un voyage en Chine.

LES DÉPUTÉS DOIVENT “PRENDRE UNE RESPIRE”

Un ministre britannique fidèle à Starmer a exhorté ses collègues du Parti travailliste à faire passer les besoins du pays avant les querelles politiques internes.

“Je pense que ce week-end, tout le monde a juste besoin de prendre un peu de recul”, a déclaré le ministre du Logement Steve Reed à la BBC. “Nous avons vécu une semaine épouvantable. Nous avons donné une image déplorable au pays par notre comportement.”

Il a ajouté qu’il dirait à ses collègues: “Remettons-nous au travail et accomplissons la mission pour laquelle nous avons été élus.”

Le retour potentiel de Burnham à Westminster a alarmé les investisseurs vendredi, car les membres de la “gauche modérée” du parti, dont Burnham et l’ancienne vice-présidente Angela Rayner, sont favorables à une plus grande implication de l’État dans les industries clés, à la protection des droits des travailleurs et à une augmentation des dépenses publiques.

La livre sterling, en baisse d’environ 2 % face au dollar cette semaine, s’apprêtait à connaître sa pire semaine depuis fin 2024, tandis que les coûts d’emprunt à long terme du Royaume-Uni atteignaient leur plus haut niveau depuis près de trois décennies et que les actions des banques britanniques s’effondraient.

Les rendements des gilts britanniques à 30 ans GB30YT=RR – un baromètre de la façon dont les investisseurs perçoivent les besoins d'emprunt à long terme du gouvernement – ont bondi de près de 19 points de base pour s'établir à environ 5,845 %, atteignant leur plus haut niveau depuis 1998.

Les marchés obligataires mondiaux ont été globalement sous pression vendredi , les investisseurs réévaluant la rapidité avec laquelle les taux d'intérêt pourraient devoir augmenter pour éviter une flambée préjudiciable de l'inflation.

Mais les fluctuations des gilts ont été particulièrement marquées, le rendement des gilts à 10 ans GB10YT=RR atteignant son plus haut niveau depuis le début de la crise financière mondiale en juillet 2008.

La livre sterling a chuté à son plus bas niveau en cinq semaines, à 1,33285 $ GBP= , tandis que les indices boursiers britanniques ont reculé d'environ 1,7 % .FTSE .FTMC . Les banques britanniques ont également enregistré de fortes baisses, Barclays BARC.L et Lloyds LLOY.L perdant toutes deux environ 3 %.

UN RETOUR AU PARLEMENT SEMÉ D'EMBÛCHES

Malgré la réaction nerveuse des marchés, le chemin du retour à Westminster reste loin d'être simple pour Burnham, ancien ministre du gouvernement travailliste de Gordon Brown qui a déjà tenté, sans succès, de diriger le parti.

Il doit d'abord remporter la sélection pour se présenter comme candidat travailliste à un siège parlementaire vacant, puis battre le parti Reform UK de Nigel Farage et les Verts de gauche lors de l'élection visant à pourvoir ce siège.

Le Parti travailliste a remporté ce siège en 2024, mais depuis lors, le parti est passé derrière Reform dans les sondages d'opinion, et le parti populiste est sorti grand vainqueur dans la région lors des élections locales la semaine dernière, une tendance observée dans tout le pays qui a déclenché le mouvement contre Starmer.

En tentant de s'assurer un retour au Parlement, Burnham déclencherait probablement une élection pour la mairie du Grand Manchester, que Reform contesterait également.

Pour l’instant, Reed a déclaré que le parti devait soutenir Starmer.

“Il n’en reste pas moins qu’il n’y a pas de challenger, personne n’a réuni les 81 nominations nécessaires pour se présenter contre le Premier ministre”, a ajouté Reed, faisant référence à la procédure officielle du parti pour lancer une course à la direction.