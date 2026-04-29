MISE À JOUR N° 3-TotalEnergies augmente son dividende et ses rachats d'actions, suscitant la controverse autour de ses bénéfices liés à la guerre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le secteur du raffinage et de la chimie a quintuplé ses bénéfices

* Les rachats d'actions ont doublé pour atteindre 1,5 milliard de dollars au deuxième trimestre

* Les concurrents BP et Eni ont également annoncé de solides résultats en raison de la guerre en Iran

* Les responsables politiques français réclament une taxe sur les bénéfices exceptionnels pour aider les consommateurs

(Mise à jour du cours de l'action au paragraphe 4; déclaration du Premier ministre français au paragraphe 5; ajout d'une citation du directeur général aux paragraphes 8-9; mise à jour sur les projets aux paragraphes 18-20) par America Hernandez

PARIS, 29 avril - TotalEnergies TTEF.PA a augmenté son dividende et doublé ses rachats d'actions mercredi, suscitant en France des appels en faveur d'une surtaxe sur ses bénéfices exceptionnels afin d'aider les consommateurs touchés par la flambée des coûts énergétiques liée à la guerre en Iran . Total a dépassé les attentes avec un bénéfice net ajusté de 5,4 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 29 % par rapport à l'année dernière , grâce à des activités de trading soutenues. Les analystes s'attendaient à 5 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Son action a progressé jusqu'à 1,3 %, mais a ensuite réduit ses gains pour s'échanger sans grand changement à 15 h 51 GMT, affichant tout de même une hausse d'environ 40 % depuis le début de l'année.

Le conflit a provoqué une perturbation sans précédent des marchés de l'énergie, forçant Total à fermer 15 % de sa production en amont et faisant grimper les prix mondiaux de l'énergie, ce qui a procuré une manne financière à certains pays producteurs et aux grandes compagnies pétrolières.

PROPOSITION D'UNE NOUVELLE TAXE SUR LES BÉNÉFICES EXCEPTIONNELS

« Des résultats exceptionnels soulèvent la question d’une redistribution exceptionnelle et proportionnée… une option étant de recourir à des moyens fiscaux. Aucune porte n’est fermée », a déclaré mercredi le Premier ministre Sébastien Lecornu aux sénateurs après que le Parti socialiste, dans l’opposition, eut proposé une loi imposant une taxe minimale de 20 % sur les bénéfices exceptionnels liés à la crise.

L'année dernière, Total n'a payé aucun impôt en France, ses bénéfices commerciaux étant principalement comptabilisés en Suisse, tandis que ses raffineries françaises étaient déficitaires. Depuis le début de la crise, le groupe a volontairement plafonné les prix de l' à la pompe dans ses stations-service françaises.

LES RACHATS D'ACTIONS SONT DE NOUVEAU EN HAUSSE

Le directeur général Patrick Pouyanne a déclaré qu’il s’attendait à ce que les prix élevés du pétrole et du gaz perdurent toute l’année.

« Personne ne sait combien de temps cette guerre va durer... mais tous les scénarios que j'ai lus tablent sur des prix du pétrole d'au moins 80 dollars le baril pour 2026 », a-t-il déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique. La société énergétique française a annoncé une augmentation de 5,9 % de son dividende et rachetera pour 1,5 milliard de dollars d’actions au deuxième trimestre, un revirement après avoir ralenti ses achats et annoncé un programme de réduction des coûts fin 2025, anticipant que les prix du pétrole, déjà bas, continueraient de baisser.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 , référence du marché, ont grimpé à des sommets inégalés depuis plusieurs années, avoisinant les 120 dollars le baril, après le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran fin février, suivies de la fermeture du détroit d'Ormuz par Téhéran et de ses attaques contre ses voisins du Golfe.

D'autres grands groupes qui n'ont pas encore publié leurs résultats du premier trimestre pourraient également améliorer le rendement pour leurs actionnaires grâce à des bénéfices solides. Son **concurrent** italien Eni ENI.MI a presque doublé ses rachats d'actions, tablant sur le fait que la guerre maintiendrait les prix de l'énergie à un niveau élevé plus longtemps, bien que BP BP.L ait refusé d'augmenter les rendements pour ses investisseurs grâce à ses bénéfices commerciaux liés à la guerre.

Les analystes de RBC ont déclaré que le géant américain Chevron CVX.N , qui publiera ses résultats vendredi, pourrait redistribuer davantage de liquidités à ses actionnaires, étant donné que ses prévisions initiales tablaient sur des prix du pétrole compris entre 60 et 80 dollars le baril.

HSBC s'attend toutefois à ce que les autres grands groupes fassent preuve de prudence.

« Nous ne pensons pas que Shell SHEL.L , Chevron ou ExxonMobil XOM.N ressentiront la moindre pression pour emboîter le pas... car les entreprises donneront la priorité au désendettement et à la discipline financière dans un environnement macroéconomique incertain », a déclaré Kim Fustier, analyste chez HSBC.

TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ EN HAUSSE, LES PROJETS EN BONNE VOIE Total, qui avait déjà signalé plus tôt ce mois-ci l'effet positif que la hausse des prix du pétrole due à la guerre aurait sur ses revenus, a déclaré que ses bénéfices étaient en hausse dans tous les segments d'activité.

Le secteur Raffinage et Chimie, qui regroupe les activités de négoce de pétrole et de produits pétroliers de Total, a enregistré une multiplication par cinq spectaculaire de son résultat, à 1,6 milliard de dollars pour le trimestre. Les projets en Arabie saoudite, en Irak et au Qatar progressent , mais toute reprise de la production dépend de la stabilité du transit dans le détroit d'Ormuz, a déclaré M. Pouyanne.

En Namibie, Total espère prendre une décision finale d'investissement concernant son projet Venus d'ici fin juillet, et concernant sa découverte de Mopane en 2028. En Ouganda, le pipeline EACOP pourrait être achevé d'ici septembre, et le pétrole provenant du projet Kingfisher, exploité par la société chinoise CNOOC, pourrait y être acheminé d'ici la fin de l'été, a déclaré le directeur général.