Imerys voit fondre son bénéfice au 1T, en raison de coûts de restructurations

Le spécialiste des minéraux industriels Imerys a vu fondre son bénéfice net à 1 million d'euros au premier trimestre, contre 23 millions un an plus tôt, en raison de coûts de restructurations, a annoncé le groupe mercredi.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le bénéfice net est affecté principalement par les "coûts de restructurations en cours", a précisé le groupe, se référant au "Projet Horizon", un programme de réduction des coûts et d'amélioration des performances" lancé en octobre 2025.

Le groupe table, avec la mise en œuvre de ce programme, sur des "économies ciblées de 50 à 60 millions d'euros par rapport à la base de coûts de 2025", avec de premiers effets, pour "moitié des bénéfices attendus" dès 2026 et un plein effet à partir de 2027.

Le chiffre d'affaires, quant à lui, a reculé de 4,1% à 835 millions d'euros, pénalisé par surtout par "la nette dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro", selon le groupe.

A taux de change constants, le chiffre d'affaires progresse de 0,7%, précise Imerys dans un communiqué.

"Les volumes sont de nouveau positifs malgré des conditions de marché toujours difficiles et un effet de change défavorable", a déclaré le directeur général, Alessandro Dazza, cité dans le communiqué.

Concernant son projet d'exploitation minière de lithium dans l'Allier, sur lequel s'est rendu le 22 avril le président Emmanuel Macron, le groupe a annoncé la finalisation d'une "prise de participation minoritaire de la Banque des Territoires, pour le compte de l’État", pour 50 millions d'euros.

Le groupe a indiqué par ailleurs avoir conclu un accord ferme pour l'acquisition de l'activité Great Lakes Minerals, l'un des principaux transformateurs de minéraux basés aux États-Unis d'Amérique pour les industries des réfractaires et abrasifs.

Concernant les perspectives, le groupe, qui souligne que la guerre au Moyen-Orient "a eu un impact limité au premier trimestre", craint une prolongation du conflit susceptible d'"affecter l'environnement macroéconomique mondial".

Imerys s'attend à une "augmentation des coûts de l'énergie, des matières premières et de la logistique pour le reste de l'année".

En conséquence, le groupe "a commencé à relever ses prix et continuera à prendre les mesures appropriées pour protéger la génération de trésorerie et la profitabilité".