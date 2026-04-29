Roquettes longue portée: l'alternative européenne se concrétise face au Himars américain

La roquette Thundart de Safran et MBDA présentée au salon du Bourget près de Paris, le 15 juin 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Face au rôle décisif des frappes à longue portée dans la guerre en Ukraine, la compétition s'accélère en Europe pour une alternative au Himars américain: le consortium Safran-MBDA vient d'annoncer un premier tir d'essai de sa roquette, et la solution concurrente développée par ArianeGroup et Thales doit être testée prochainement.

"Thundart est le premier et seul système souverain de frappe dans la profondeur à avoir réalisé un tir de démonstration qui a été une grande réussite (...) le 14 avril sur l'île du Levant" dans le sud de la France, a déclaré mercredi Hugo Coqueret, responsable du combat terrestre au sein de MBDA, lors d'une conférence de presse à distance.

"C'est une étape clé" pour le programme de ce système d'artillerie d'une portée de 150 km qui pourrait être opérationnel à horizon de 2030, a-t-il poursuivi.

Quant au système FLP-T 150, une roquette capable d'aller "au-delà de 150 km", développée par ArianeGroup et Thales, "le premier démonstrateur volera très prochainement afin de valider ses performances", a indiqué à l'AFP une source chez ArianeGroup.

La guerre en Ukraine a replacé l'artillerie longue portée au cœur des conflits modernes. Les systèmes capables de frapper avec précision à plus de 100 kilomètres - dépôts logistiques, centres de commandement, défenses antiaériennes - sont devenus un outil majeur de la guerre.

Mobile, précis et difficile à cibler, le système Himars de l'américain Lockheed Martin utilisé par l'Ukraine a obligé les armées européennes à réagir.

En France, la direction générale de l'armement (DGA) a lancé en 2023 un programme baptisé Frappe longue portée terrestre, que lorgnent les deux offres concurrentes Thundart et FLP-T 150.

- Protégé contre les drones -

Une roquette du système LRU (lance-roquettes unitaire) tirée de l'île du Levant dans le sud de la France lors d'exercices militaires le 25 novembre 2025 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

A ce jour, l'armée de terre française dispose de 9 LRU (lance-roquettes unitaire), version modernisée d'un système développé par Lockheed Martin capable d'atteindre des cibles à 70 kilomètres, qui doivent être remplacés prochainement.

Dans le monde, outre les Himars, les systèmes concurrents israélien Puls et coréen Chunmoo sont déjà opérationnels et en expansion internationale.

Thundart repose sur un camion-lanceur "tout chemin" capable d'amener huit roquettes et qui peut se déplacer sur la route à 80 km/h, ce qui lui permet de "délivrer le tir et pouvoir vite changer de position", a précisé Michael Soulat, responsable du programme de Safran Electronics & Defense.

Cette mobilité ainsi que le temps de l'installation "extrêmement court" sont "une des clés de la survivabilité aujourd'hui" (c'est-à-dire la capacité du dispositif à résister à la réponse ennemie), notamment face à la menace des drones, a souligné Hugo Coqueret.

Thundart est adapté au combat de "haute intensité" et prend en compte le retour d'expérience du conflit en Ukraine où MBDA comme Safran sont présents.

Le lance-roquettes sert à atteindre dans la profondeur le dispositif ennemi comme les postes de commandement, l'artillerie, sa défense sol-air ou à "couper des flux logistiques pour ralentir la manœuvre de l'adversaire", détaille Michael Soulat.

Equipé du kit de guidage AASM de Safran, le système résiste au brouillage et peut "évoluer dans des milieux où la guerre électronique est omniprésente", a-t-il souligné.

- Expertise balistique -

Fabricant du lanceur spatial européen Ariane, ArianeGroup met pour sa part en avant son expertise dans les technologies balistiques, affirmant être "le seul acteur" en Europe à maîtriser ce type de systèmes.

"Par ses apogées, ses vitesses et ses contraintes de trajectoire, une capacité de cette classe nécessite le savoir-faire et des technologies proches de celles des systèmes balistiques et spatiaux", souligne ArianeGroup.

Comme Thundart, FLP-T 150 se présente comme un système "rapide", "robuste" dans des environnements brouillés et "Itar free", c'est-à-dire conçu sans composants ni technologies soumis aux règles américaines d'exportation d'armements (Itar), afin d'éviter toute dépendance et toute restriction d'usage ou de transfert imposée par Washington.

"Notre offre est unique car elle pourrait constituer pour la France une première étape d'investissement dans le balistique conventionnel" pour obtenir "de multiples solutions pour la frappe dans la profondeur", a déclaré la semaine dernière le nouveau patron d'ArianeGroup, Christophe Bruneau, dans une interview au quotidien les Echos.