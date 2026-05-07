MISE À JOUR N° 3-Le groupe belge Solvay met en garde contre les répercussions de la situation au Moyen-Orient ; son action atteint son plus bas niveau depuis six semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour comprenant le contexte, les étapes clés du cours de l'action, une citation du directeur général et un commentaire de Lanxess)

* Solvay est peu exposé à la fluctuation des prix du pétrole

* Évaluation de l'impact de la fermeture de la coentreprise en Arabie saoudite

* Le bénéfice de base du premier trimestre recule de 12,4 %

* Le cours de l'action chute de 10,7 %

par Olivier Cherfan

Le groupe chimique belge Solvay a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les répercussions de l' de guerre en Iran pèsent sur le deuxième trimestre et qu'il évaluait l'impact de la fermeture temporaire d'une coentreprise de peroxyde basée en Arabie saoudite sur ce trimestre.

L'action de la société, qui fabrique une gamme de produits chimiques allant du carbonate de soude utilisé dans le verre et les détergents aux peroxydes utilisés dans l'électronique, a plongé de près de 11 % pour atteindre son plus bas niveau en six semaines à la suite de ces commentaires. Solvay avait précédemment annoncé une baisse de 12,4 % de son bénéfice de base au premier trimestre.

La société a déclaré qu'elle répercutait la hausse des coûts de l'énergie et du transport sur ses clients, rejoignant ainsi ses concurrents du secteur qui cherchent à amortir l'impact du conflit au Moyen-Orient.

LE SECTEUR CHIMIQUE EUROPÉEN EN subit les conséquences

Bien qu'il ne soit pas directement exposé aux prix du pétrole, Solvay a déclaré s'attendre à ce que son exposition aux autres matières premières – notamment les coûts de l'électricité et du transport – ait un impact négatif au cours du trimestre d'avril à juin, avant de se normaliser progressivement d'ici la fin de l'année.

Ces commentaires reflètent l'impact croissant du conflit sur les industries ailleurs dans le monde, les entreprises chimiques européennes ressentant les effets de la crise en raison de la hausse des factures d'énergie et de fret liée aux interruptions de production de pétrole et de gaz.

« Nous y pensons tous les jours », a déclaré jeudi Philippe Kehren, directeur général de Solvay. « Si cela devait durer très longtemps, je pense que le monde entier devra réévaluer la situation. »

Solvay a indiqué qu’elle évaluait l’impact sur ses activités du deuxième trimestre de la fermeture temporaire de la coentreprise de production de peroxydes avec Sadara Chemical, elle-même une coentreprise entre Saudi Aramco

2223.SE et Dow DOW.N , après l’arrêt de la production en mars.

M. Kehren a déclaré que le site, qui a une capacité de plus de 300 000 tonnes par an, devrait redémarrer dans les prochains mois.

L'action Solvay a chuté de 10,7 %.

Celles de son homologue allemand Lanxess LXSG.DE ont également chuté de après la publication de résultats en demi-teinte, l'entreprise ayant mis en garde contre une faiblesse prolongée du marché.

Solvay, qui réalise moins de 5 % de son chiffre d'affaires au Moyen-Orient et a maintenu ses prévisions pour 2026, a déclaré que son bénéfice de base au premier trimestre était tombé à 219 millions d'euros (257 millions de dollars), ce qui correspond globalement au consensus de Vara Research, qui s'établissait à 220 millions d'euros.

(1 $ = 0,8509 euro)