MISE À JOUR N° 3-La société britannique Compass revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, grâce à la croissance tirée par la restauration d'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général et du directeur financier sur le Moyen-Orient, la tarification et l'évolution du cours de l'action aux paragraphes 2, 5 à 8, ainsi que du commentaire de l'analyste au paragraphe 12)

* La moitié des 4,1 milliards de dollars de nouveaux contrats provient de nouveaux clients

* Compass est bien positionnée pour atténuer l'impact d'une guerre en Iran, selon ses dirigeants

* Les hausses de prix devraient se maintenir autour de 3 % à moins d'une aggravation de l'inflation

* L'action était en hausse de 2,7 %

par Yamini Kalia

Compass Group CPG.L a relevé lundi ses prévisions de bénéfices pour 2026, le plus grand traiteur mondial misant sur la demande en restauration sur le lieu de travail et sur l'obtention de nouveaux contrats, malgré les inquiétudes concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur ses clients du secteur des bureaux.

Son action a progressé de plus de 5 % en début de séance, avant de réduire ses gains pour s'établir en hausse de 2,7 % à 30,3 pence à 10h37 GMT.

Le secteur de la restauration a affiché une croissance résiliente, les entreprises, les hôpitaux et les universités externalisant de plus en plus leurs services de restauration. Compass a ainsi indiqué que la moitié de ses 4,1 milliards de dollars de nouveaux contrats provenait de clients qui faisaient appel à ses services pour la première fois. Compass, qui sert les employés de bureau de sociétés telles que Google GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , se développe également dans des secteurs tels que la défense, les salons d'aéroport et les centres de données afin de diversifier ses revenus et de se prémunir contre les risques liés aux changements d'emploi induits par l'IA et à l'évolution des habitudes alimentaires liée aux médicaments amaigrissants. À l'échelle mondiale, les entreprises sont également confrontées à la hausse des coûts énergétiques .

AUCUNE EXPOSITION DIRECTE AU MOYEN-ORIENT

Compass, qui propose une offre allant des repas de cafétéria à la restauration haut de gamme, est bien placée pour gérer tout impact lié à la guerre en Iran , car elle n'a aucune exposition directe au Moyen-Orient, a déclaré le directeur financier Petros Parras aux analystes.

"Nous disposons d’un avantage concurrentiel significatif qui se traduit par notre tarification relative par rapport à la concurrence, car nous ne sommes pas liés à des menus, nous n’avons pas de frais de services publics et nous ne supportons pas, en particulier, la charge des coûts énergétiques", a ajouté le directeur général Dominic Blakemore. Environ deux tiers des contrats de Compass prévoient une tarification dynamique – où les prix sont ajustés en fonction de la demande – tandis que d’autres comportent des clauses couvrant les coûts alimentaires et de main-d’œuvre, ce qui aide l’entreprise à se prémunir contre la hausse des coûts, a déclaré Petros Parras.

Compass a déclaré avoir augmenté ses prix de près de 3 % et s'attend à d'autres hausses modérées similaires pour le reste de l'année, à moins que l'inflation ne s'aggrave.

DES RÉSULTATS SOLIDES

Compass prévoit une croissance de son bénéfice d'exploitation sous-jacent sur l'ensemble de l'année supérieure à 11 %, contre environ 10 % prévu précédemment.

Elle a revu ses prévisions à la hausse après que son bénéfice d'exploitation sous-jacent du premier semestre a progressé de 12 % pour atteindre 1,84 milliard de dollars, tandis que son chiffre d'affaires organique a augmenté de 7,2 %. Ces résultats contrastent avec ceux de son concurrent français Sodexo EXHO.PA , qui a revu à la baisse ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de rentabilité en avril, invoquant des difficultés d'exécution et des révisions de contrats.

"Nous pensons que les résultats sont solides dans l'ensemble et devraient être bien accueillis compte tenu des attentes prudentes", ont déclaré les analystes de Jefferies.