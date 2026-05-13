L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en ordre dispersé mercredi, les dernières données d'inflation renforçant les anticipations d'une politique monétaire ​restrictive de la part de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 182,73 points, soit 0,37% à 49.577,83 points et le Standard & Poor's 500, plus large, grappille 0,01% ​à 7.401,67 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,20%, soit 51,30 points, à 26.139,50 points.

Les prix à la production (PPI) ont augmenté ​bien plus que prévu aux États-Unis sur un ⁠mois en avril, enregistrant leur plus forte hausse en quatre ans, un nouveau signe ‌de l'accélération de l'inflation dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

Ces chiffres sont connus juste au lendemain de la publication de l'indice des ​prix à la consommation, qui ‌ont atteint en avril leur plus haut niveau depuis trois ans, ⁠sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie.

"Ces données sont très préoccupantes en matière d'inflation et elles signifient tout simplement que (Kevin) Warsh ne devrait pas se décider à baisser ⁠les taux de sitôt, ‌et peut-être même pas avant la fin de l'année", a déclaré Peter ⁠Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities.

Les marchés d'actions craignent que la Fed ne ‌soit amenée à adopter une position plus restrictive que prévu initialement sous le ⁠mandat de Kevin Warsh, dont la nomination au Conseil des gouverneurs ⁠a été confirmée mardi ‌par le Sénat et dont la désignation au poste de président devrait intervenir dans les ​prochaines heures.

Les opérateurs suivent également de près ‌la visite en Chine du président Donald Trump, qui s'est posé mercredi à Pékin, accompagné d'une délégation de grandes ​entreprises américaines, dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient.

Aux valeurs, le secteur des semi-conducteurs se redresse après les ventes massives enregistrées mardi, Micron Technology gagnant notamment 3,6% et ⁠Nvidia 1,46%.

Nebius Group s'envole de plus de 10%, la société spécialisée dans l'IA ayant annoncé une multiplication par près de huit de son chiffre d'affaires trimestriel.

Birkenstock chute de 9%, le fabricant de sandales haut de gamme ayant raté mercredi les attentes de Wall Street sur les ventes du deuxième trimestre.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Benoit Van Overstraeten)