Guerre en Ukraine : Moscou écarte tous "véritables pourparlers de paix" tant que les forces ukrainiennes ne se sont pas retirées du donbass

"Le président Zelensky doit donner l'ordre aux forces ukrainiennes de cesser le feu et de quitter le territoire du Donbass", a tranché Dmitri Peskov.

Dmitri Peskov à Moscou, en Russie, le 5 mars 2026. ( POOL / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO )

Les forces ukrainiennes doivent se retirer du Donbass partiellement occupé par la Russie avant que de "véritables" négociations de paix puissent avoir lieu, a déclaré mercredi 13 mai le Kremlin, qui répète une exigence déjà qualifiée d'inacceptable par Kiev par le passé.

"Pour qu'une trêve puisse s'installer et qu'un couloir s'ouvre vers de véritables pourparlers de paix (...), le président (ukrainien Volodymyr) Zelensky doit donner l'ordre aux forces ukrainiennes de cesser le feu et de quitter le territoire du Donbass" , a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, au cours de son point-presse quotidien. Il a ainsi réitéré une exigence clé avancée par Moscou depuis l'été 2024 et qualifiée d'inacceptable par Kiev pour mettre fin à l'offensive déclenchée en février 2022 par la Russie contre l'Ukraine voisine.

"Les parties pourront alors tranquillement s'occuper des pourparlers qui seront (...) inévitablement très difficiles et porteront sur un grand nombre de détails importants", a assuré Dmitri Peskov.

Le conflit proche de "la fin" ?

Ces déclarations interviennent après que Vladimir Poutine avait surpris samedi dernier en affirmant que le conflit en Ukraine "touchait à sa fin" au cours d'une conférence de presse le jour des célébrations de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Le président russe n'avait pas développé ce commentaire accompagné d'une critique du soutien occidental à Kiev.

Les négociations sous médiation américaine entre les deux belligérants sont en pause depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février.

Le président américain Donald Trump avait annoncé vendredi dernier un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie, que ces deux pays se sont mutuellement accusés d'avoir violé.

Moscou a dit avoir repris son offensive après la fin de cette trêve qui a expiré lundi à minuit heure locale (21h GMT). "Elle peut s'arrêter à tout moment dès que le régime de Kiev assumera ses responsabilités et prendra la décision nécessaire", avait indiqué Dmitri Peskov mardi, affirmant que Kiev "sait très bien quelles sont les décisions nécessaires".