Novo Nordisk renonce à construire une usine au Danemark

Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk, fabricant des traitements contre le diabète Ozempic et anti-obésité Wegovy, a annoncé mercredi qu'il renonçait à construire l'usine promise au Danemark pour produire des médicaments contre les maladies rares.

( AFP / SERGEI GAPON )

Le géant danois avait annoncé fin 2024 l'implantation à Odense (sud-ouest) d'un site de production et d'un entrepôt, sur un total de 40.000 m2, promettant d'investir 8,5 milliards de couronnes danoises (1,1 milliard d'euros), avec à la clé 400 emplois une fois la construction achevée.

La suspension du projet "s'inscrit dans le cadre d'une planification responsable des capacités, fondée sur la situation actuelle du marché, qui a entraîné des changements dans la demande mondiale et les besoins à long terme des patients", explique le groupe dans un message transmis à l'AFP.

"Nous poursuivons les travaux de construction à Odense; toutefois, le site servira désormais d'entrepôt et de centre de stockage plutôt que d'usine de production", a-t-il ajouté.

Conséquence, plus de la moitié des 150 emplois du site vont être supprimés, précise le laboratoire.

Le Danemark "reste au cœur des activités" de Novo Nordisk, avec plus de 27 000 salariés dans le pays, poursuit le groupe.

Malmené par la concurrence sur ses traitements anti-obésité, Novo Nordisk a engagé en 2025 une vaste restructuration, changeant de patron et licenciant plus de 10% de ses salariés à travers le monde.

L'action Novo Nordisk, qui avait touché en mars un plus bas depuis plusieurs années, a depuis regagné plus de 30%, soutenue notamment début mai par des résultats trimestriels jugés encourageants.