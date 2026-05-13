USA: l'inflation au stade de la production bondit en avril (+6% sur un an)

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

L'indice des prix à la production (PPI) a bondi en avril aux Etats-Unis, à +6% sur un an contre +4,3% en mars, selon des données publiées mercredi augurant de fortes tensions futures sur les prix payés par les consommateurs.

L'inflation au stade des entreprises a pris au dépourvu les marchés qui l'attendaient bien inférieure.

D'un mois sur l'autre, l'indice progresse de 1,4% en avril, après 0,7% en mars. C'est le rythme de progression le plus élevé depuis mars 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les prix à la production sont ceux auxquels les entreprises vendent leurs produits ou leurs services (par exemple au gouvernement, aux consommateurs ou à d'autres entreprises).

L'indice permet de jauger les pressions sur leurs coûts de production, qui sont souvent répercutées jusque dans les prix en magasins.

La publication de mercredi a fait immédiatement grimper les coûts d'emprunt de l'Etat fédéral, au plus haut depuis juillet 2025. Les prêteurs demandent une meilleure rémunération quand ils voient une poussée d'inflation, pour éviter que celle-ci ne grignote leurs gains.

La guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, fait flamber les prix de l'énergie et entraîne des hausses de coûts en cascade.

Mardi, l'inflation côté consommateurs (CPI) pour le mois d'avril aux Etats-Unis avait déjà été marquante, en s'affichant au plus haut en près de trois ans.