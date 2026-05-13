MISE À JOUR N° 3-Brenntag dépasse les prévisions de bénéfices mais prévient que les coûts du pétrole brut pourraient rester élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dépasse les prévisions de bénéfice de base pour le premier trimestre malgré une baisse des bénéfices

* Avertit d'une hausse des coûts du carburant et des matières premières due au conflit au Moyen-Orient

* L'entreprise répercute la hausse des coûts de transport et de carburant sur ses clients

(Réécriture du paragraphe 1, ajout du commentaire du directeur financier au paragraphe 3, d'informations contextuelles et du commentaire du directeur général aux paragraphes 6 à 8, ainsi que de commentaires sur la Chine aux paragraphes 9 à 11) par Ozan Ergenay et Marta Frackowiak

Le distributeur allemand de produits chimiques Brenntag BNRGn.DE a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, grâce à des hausses de prix et à des réductions de coûts, mais a mis en garde contre une hausse des coûts liés au pétrole brut dans les mois à venir en raison du conflit au Moyen-Orient.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé les marchés des carburants et des matières premières, affectant les chaînes d'approvisionnement mondiales et faisant grimper les prix pour l'industrie chimique, grande consommatrice d'énergie.

Le directeur financier Thomas Reisten a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes et des analystes que la hausse des coûts du carburant et du transport liée aux tensions au Moyen-Orient était répercutée sur les clients par le biais de surtaxes et d'augmentations de prix, ce qui permettait à l'entreprise de maintenir ses prévisions de bénéfices pour 2026 malgré une incertitude économique plus générale.

Pour compenser la hausse des coûts, des entreprises chimiques telles que Brenntag, Wacker Chemie WCHG.DE , Lanxess

LXSG.DE , BASF BASFn.DE , Evonik EVKn.DE , EMS Chemie

EMSN.S et Sika SIKA.S ont augmenté leurs prix, parfois à plusieurs reprises pour différents produits.

L'EBITA opérationnel de Brenntag a reculé de 17,9 % à 217 millions d'euros (254 millions de dollars) au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 208,8 millions d'euros dans un sondage réalisé par Vara Research.

LES PRIX DU PÉTROLE DEVRAIENT RESTER ÉLEVÉS

L'incertitude géopolitique continue de peser sur les marchés, les pourparlers de paix entre l'Iran et les États-Unis étant au point mort et le trafic dans le détroit d'Ormuz restant perturbé, ce qui entraîne de nouvelles hausses des prix du pétrole et du gaz.

Interrogé sur les prévisions de Brenntag concernant le prix du pétrole pour les mois à venir, le président du directoire Jens Birgersson a déclaré que les principaux producteurs de pétrole s'attendaient à ce que les prix du pétrole restent élevés pour le reste de l'année, avec une moyenne d'environ 100 dollars le baril, certaines prévisions indiquant même une hausse pouvant atteindre 125 dollars pendant l'été. « Ils affirment qu'en raison de la réduction des réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis, même si la guerre s'arrêtait demain, les prix ne reviendraient pas immédiatement à la normale, et c'est pourquoi ils nous conseillent de tabler sur des prix du pétrole élevés pour le reste de l'année », a-t-il déclaré.

CONCURRENCE CHINOISE

L'industrie chimique européenne a subi une forte pression sur les prix au cours de l'année écoulée, les producteurs chinois ayant augmenté leurs exportations vers la région, aidés en cela par les tensions commerciales qui ont rendu l'Europe relativement plus attractive que le marché américain.

Toutefois, des commentaires récents du secteur suggèrent que la concurrence chinoise s'est atténuée depuis le début de la guerre en Iran.

Brenntag a déclaré avoir constaté un recul des exportations chimiques chinoises, le conflit au Moyen-Orient réduisant temporairement la concurrence en Europe, mais a souligné que l'impact sur son activité de distribution était limité, les flux reprenant et les conditions de marché se normalisant.

(1 $ = 0,8543 euro)