 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MISE À JOUR N° 2-L'inflation suédoise ralentit fortement en avril ; la banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés cette semaine
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 09:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'inflation globale ralentit à 0,8% en glissement annuel

* Hors coûts énergétiques, les prix sont inchangés depuis l'année dernière

* La Riksbank devrait maintenir son taux directeur inchangé jeudi

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6 et d'une réaction du marché au paragraphe 7) par Simon Johnson

Le rythme de l'inflation en Suède a fortement ralenti en avril, selon les données préliminaires publiées mercredi, mais la banque centrale devrait néanmoins maintenir ses taux inchangés plus tard cette semaine, car elle anticipe des pressions sur les prix à plus long terme causées par le conflit au Moyen-Orient.

Les prix à la consommation suédois, mesurés à l'aide d'un indice CPIF (à taux d'intérêt fixe), ont augmenté de 0,8% en glissement annuel en avril, selon une estimation préliminaire publiée mercredi par l'office des statistiques.

Hors prix de l'énergie, très volatils, l'inflation est restée inchangée par rapport au même mois de l'année dernière.

L'office des statistiques a indiqué que les prix des denrées alimentaires avaient baissé de 5,5% entre mars et avril à la suite de l'introduction d'une réduction temporaire de moitié de la TVA sur les denrées alimentaires, entrée en vigueur le 1er avril et annoncée l'année dernière.

L'inflation globale et l'inflation hors énergie se sont toutes deux révélées bien inférieures aux prévisions des analystes et de la Riksbank, les prix des services et des biens ayant augmenté moins que prévu.

« De toute évidence, cela signifie que la Riksbank n'a pas à se précipiter pour relever ses taux », a déclaré Torbjorn Isaksson, économiste chez Nordea. « La Riksbank annoncera ses taux demain et la banque soulignera néanmoins qu'elle est prête à relever ses taux si cela s'avère nécessaire. »

La couronne s'est affaiblie après la publication des données. EURSEK=

CAS PARTICULIER

Si la Suède se distingue actuellement en Europe par des pressions sur les coûts sous-jacents modérées, celles-ci devraient s'accentuer dans les mois à venir.

Le conflit au Moyen-Orient a fait flamber les prix du pétrole, et bien que la Suède soit partiellement protégée – son réseau énergétique est alimenté par des barrages hydroélectriques, des réacteurs nucléaires et l'éolien –, elle n'est pas à l'abri.

Les transports, l'alimentation et d'autres secteurs de l'économie risquent d'être touchés, surtout si le conflit s'éternise.

La Banque centrale européenne devrait également relever ses taux , probablement en juin, ce qui pourrait entraîner un affaiblissement de la couronne et une hausse de l'inflation importée.

Les analystes interrogés dans un sondage Reuters ont évoqué une première hausse des taux au début de l'année prochaine. Les marchés tablaient sur une forte probabilité de deux hausses avant la fin de 2026, mais n'en prévoient plus qu'une seule. 0#RIBA=

La Riksbank annoncera sa prochaine décision de politique monétaire jeudi, les analystes interrogés dans un sondage Reuters s'accordant à ne prévoir aucun changement.

Banques centrales
Inflation
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme couvre d'un drap les corps de victimes de frappes russes à Kramatorsk, dans l'Est de l'Ukraine, le 5 mai 2026 ( The 93rd Kholodnyi Yar Separate / IRYNA RYBAKOVA )
    L'Ukraine accuse la Russie d'avoir ignoré le cessez-le-feu unilatéral de Kiev
    information fournie par AFP 06.05.2026 11:10 

    L'Ukraine a accusé mercredi Moscou d'avoir violé un cessez-le-feu déclaré unilatéralement par Kiev en frappant le pays dans la nuit avec une centaine de drones, au lendemain de la mort de près de 30 civils dans des frappes russes. La Russie a ignoré l'appel de ... Lire la suite

  • Moutons au Lac Hawea près de la ville de Wanaka en Nouvelle-Zélande le 21 septembre 2023 ( AFP / KAVINDA HERATH )
    Climat: en Nouvelle-Zélande, un combat judiciaire contre la "pensée magique"
    information fournie par AFP 06.05.2026 10:51 

    La Nouvelle-Zélande, célèbre pour ses paysages verdoyants et sa biodiversité, voit son gouvernement attaqué en justice par des associations environnementales qui l'accusent de recourir à la "pensée magique" plutôt que d'adopter des mesures concrètes contre le changement ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris veut voir la vie en rose
    information fournie par AFP 06.05.2026 10:41 

    La Bourse de Paris, comme les autres marchés mondiaux, laisse libre cours mercredi à son goût pour le risque et le gain avec des espoirs de détente au Moyen-Orient. A 11h, l'indice CAC 40 progressait de 2,4%. Les investisseurs avaient déjà fait preuve d'optimisme ... Lire la suite

  • 100% ETF : le palmarès des ETF iShares au 1er trimestre 2026
    100% ETF : le palmarès des ETF iShares au 1er trimestre 2026
    information fournie par Boursorama 06.05.2026 10:36 

    Dans ce nouveau numéro de 100% ETF, on découvre les ETF iShares les plus achetés chez BoursoBank au premier trimestre 2026. Un palmarès dominé par des produits très populaires... mais aussi d'autres moins connus.  Arnaud Gihan, responsable de la distribution France ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank