MISE À JOUR N° 2-L'inflation suédoise ralentit fortement en avril ; la banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés cette semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'inflation globale ralentit à 0,8% en glissement annuel

* Hors coûts énergétiques, les prix sont inchangés depuis l'année dernière

* La Riksbank devrait maintenir son taux directeur inchangé jeudi

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6 et d'une réaction du marché au paragraphe 7) par Simon Johnson

Le rythme de l'inflation en Suède a fortement ralenti en avril, selon les données préliminaires publiées mercredi, mais la banque centrale devrait néanmoins maintenir ses taux inchangés plus tard cette semaine, car elle anticipe des pressions sur les prix à plus long terme causées par le conflit au Moyen-Orient.

Les prix à la consommation suédois, mesurés à l'aide d'un indice CPIF (à taux d'intérêt fixe), ont augmenté de 0,8% en glissement annuel en avril, selon une estimation préliminaire publiée mercredi par l'office des statistiques.

Hors prix de l'énergie, très volatils, l'inflation est restée inchangée par rapport au même mois de l'année dernière.

L'office des statistiques a indiqué que les prix des denrées alimentaires avaient baissé de 5,5% entre mars et avril à la suite de l'introduction d'une réduction temporaire de moitié de la TVA sur les denrées alimentaires, entrée en vigueur le 1er avril et annoncée l'année dernière.

L'inflation globale et l'inflation hors énergie se sont toutes deux révélées bien inférieures aux prévisions des analystes et de la Riksbank, les prix des services et des biens ayant augmenté moins que prévu.

« De toute évidence, cela signifie que la Riksbank n'a pas à se précipiter pour relever ses taux », a déclaré Torbjorn Isaksson, économiste chez Nordea. « La Riksbank annoncera ses taux demain et la banque soulignera néanmoins qu'elle est prête à relever ses taux si cela s'avère nécessaire. »

La couronne s'est affaiblie après la publication des données. EURSEK=

CAS PARTICULIER

Si la Suède se distingue actuellement en Europe par des pressions sur les coûts sous-jacents modérées, celles-ci devraient s'accentuer dans les mois à venir.

Le conflit au Moyen-Orient a fait flamber les prix du pétrole, et bien que la Suède soit partiellement protégée – son réseau énergétique est alimenté par des barrages hydroélectriques, des réacteurs nucléaires et l'éolien –, elle n'est pas à l'abri.

Les transports, l'alimentation et d'autres secteurs de l'économie risquent d'être touchés, surtout si le conflit s'éternise.

La Banque centrale européenne devrait également relever ses taux , probablement en juin, ce qui pourrait entraîner un affaiblissement de la couronne et une hausse de l'inflation importée.

Les analystes interrogés dans un sondage Reuters ont évoqué une première hausse des taux au début de l'année prochaine. Les marchés tablaient sur une forte probabilité de deux hausses avant la fin de 2026, mais n'en prévoient plus qu'une seule. 0#RIBA=

La Riksbank annoncera sa prochaine décision de politique monétaire jeudi, les analystes interrogés dans un sondage Reuters s'accordant à ne prévoir aucun changement.