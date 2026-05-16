MISE À JOUR N° 2-En avril, l'Irak a exporté 10 millions de barils de pétrole via le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des citations) par Muayad Hameed

L'Irak a exporté 10 millions de barils de pétrole via le détroit d'Ormuz en avril, contre environ 93 millions de barils par mois avant la guerre en Iran , a déclaré samedi le nouveau ministre du Pétrole du pays, Basim Mohammed, lors d'une conférence de presse.

La fermeture du détroit d'Ormuz due à la guerre en Iran a réduit les exportations de pétrole de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït et de l'Irak, entraînant une forte hausse des prix.

« Les exportations via le détroit d’Ormuz sont faibles et dépendent de l’arrivée de pétroliers, qui n’entrent pas en raison des problèmes d’assurance », a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction.

L'Irak produit actuellement 1,4 million de barils par jour.

Les exportations de brut du pays via l’oléoduc Kirkouk-Ceyhan ont repris en mars, après que Bagdad et le gouvernement régional du Kurdistan se sont mis d’accord sur la reprise des flux. (« Nous exportons 200.000 barils viale port turc de Ceyhan, et nous avons l’intention de porter ce chiffre à 500.000 barils », a déclaré Mohammed.

EFFORTS POUR STIMULER LA PRODUCTION ET LES EXPORTATIONS

Bagdad est également en pourparlers avec Ankara au sujet d’un nouvel accord de coopération couvrant des projets en amont et en aval, élargissant ainsi un accord précédent qui se limitait aux exportations de brut, a déclaré Mohammed.

L’Irak est en négociations avec des entreprises américaines, notamment Chevron CVX.N , ExxonMobil XOM.N et Halliburton HAL.N ,pour le développement de projets pétroliers et gaziers, a déclaré Mohammed, exhortant ces entreprises à signer des contrats dès que possible afin de contribuer à garantir des revenus importants à l’Irak.

L'Irak prévoit de collaborer avec l'OPEP pour renforcer la capacité de production et d'exportation du pays, a déclaré le ministre, ajoutant que Bagdad vise à atteindre une capacité de production de 5 millions de barils par jour grâce à ce dialogue.

« Nous sommes en pourparlers avec l’OPEP pour accroître la capacité d’exportation de l’Irak. Lorsque les exportations augmenteront et que le plafond fixé par l’OPEP sera levé, nous générerons d’importantes recettes financières pour l’Irak », a-t-il ajouté.

L'Irak n'a pas l'intention de quitter l'OPEP ou l'OPEP+, et soutient une organisation forte pour garantir des prix du pétrole stables et acceptables, ont déclaré deux responsables pétroliers irakiens à Reuters en avril après que les Émirats arabes unis ont décidé de quitter le groupe.