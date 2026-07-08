MISE À JOUR 1 - EXPLICATION-Comment Trump pourrait-il « mettre fin à tous les échanges commerciaux » avec l'Espagne ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec l'avis d'un avocat sur l'instrument juridique permettant d'imposer un embargo commercial (paragraphes 5 à 9), détails et tableau sur les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Espagne (paragraphes 11 à 14)

Le président américain Donald Trump a réitéré mercredi , sa volonté d'imposer un embargo commercial à l'Espagne, ordonnant au secrétaire au Trésor Scott Bessent de « couper tout échange commercial… y compris les visites » avec ce pays, dans un contexte de tensions liées aux dépenses de défense. Voici un ENQUÊTE des options dont dispose Trump pour mener à bien une telle mesure, ainsi que de ses implications.

DE QUELS POUVOIRS DISPOSE UN PRÉSIDENT AMÉRICAIN POUR IMPOSER UN EMBARGO COMMERCIAL? Selon des juristes spécialisés en droit commercial, la loi sur les pouvoirs économiques d’urgenceinternationaux (, IEEPA) reste à la disposition de Trump pour imposer un embargo commercial ou des sanctions économiques à l’encontre d’un pays, malgré la décision rendue en février par la Cour suprême des États-Unis contre le recours de Trump à l’IEEPA pour imposer des droits de douane.

Pour invoquer l’IEEPA, Trump doit déclarer l’état d’urgence national face à une « menace inhabituelle ou extraordinaire » pesant sur la sécurité nationale, la politique étrangère ou l’économie des États-Unis. Cette loi a été largement utilisée pour restreindre les échanges commerciaux avec l’Iran, la Russie et la Corée du Nord, et pour bloquer les transactions en dollars de milliers d’entreprises, de particuliers et d’autres entités considérées comme des menaces pour la sécurité nationale ou liées au terrorisme.

Peter Shane, professeur de droit à l’université de New York, a déclaré qu’il était « difficile de voir » en quoi le fait qu’un des 32 pays de l’OTAN n’atteigne pas son objectif de dépenses de défense en temps de paix constituait une telle urgence pour les États-Unis.

Mais la Cour suprême ne s’est pas prononcée sur la nature de l’urgence tarifaire invoquée par Trump, laissant ainsi « intacte » sa capacité à déclarer une urgence nationale, a déclaré Mayur Patel, ancien conseiller commercial républicain auprès de la commission des finances du Sénat américain.

« L’IEEPA permettrait à Trump d’imposer un embargo », a déclaré M. Patel, désormais associé spécialisé dans le commerce chez Hogan Lovells à Washington, même si cette mesure venait à être contestée par la suite devant les tribunaux.

QUEL SERAIT L’IMPACT D’UN EMBARGO SUR LES ÉCHANGES COMMERCIAUX?

Selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, le commerce bilatéral total de marchandises a dépassé les 47,9 milliards de dollars en 2025. Si l’on ajoute les services, y compris les voyages, le total s’élève à 74,5 milliards de dollars, selon les données du Bureau d’analyse économique du ministère du Commerce, ce qui fait de l’Espagne le 23e partenaire commercial global des États-Unis.

Les États-Unis vendent plus de marchandises à l’Espagne qu’ils n’en achètent: ils y ont exporté pour 26,6 milliards de dollars de marchandises en 2025 et en ont importé pour 21,35 milliards, ce qui se traduit par un excédent commercial américain de 5,25 milliards de dollars.

D’après les données du Bureau du recensement, les principales catégories de marchandises importées par les États-Unis en provenance d’Espagne sont les produits pharmaceutiques, les transformateurs électriques et les convertisseurs de puissance, les produits de soins personnels, les produits pétroliers, la céramique émaillée et l’huile d’olive. Les principales exportations américaines vers l’Espagne sont les produits pharmaceutiques, le pétrole brut, les avions civils et le maïs.

Un embargo pourrait également perturber les investissements bilatéraux. Les entreprises espagnoles ont investi 97,2 milliards d’euros (et 111 milliards de dollars) aux États-Unis, ce qui en fait leur première destination d’investissement au monde, selon les données d’Eurostat citées par la Chambre de commerce américaine en Espagne.

Les États-Unis sont le premier investisseur étranger en Espagne, avec plus de 116 milliards d’euros (132,4 milliards de dollars) d’investissements en capital productif, qui emploient environ 200 000 personnes dans tout le pays.

QUELLES SONT LES OPTIONS AU-DELÀ D’UN EMBARGO TOTAL? M. Patel a indiqué qu’en vertu de l’IEEPA, Donald Trump pourrait imposer un embargo sélectif, comme lui-même et son prédécesseur Joe Biden l’ont fait à l’encontre de la Russie, en autorisant l’entrée de certaines marchandises jugées essentielles. Dans le cas de la Russie, il s’agit notamment de l’uranium enrichi, des engrais et du palladium.

Trump a déjà exempté les pièces d’avion de ses droits de douane; ainsi, les composants de turbines de moteurs à réaction fournis par la société espagnole ITP Aero et utilisés par General Electric GE.N et par Pratt & Whitney ( RTX.N de RTX) pourraient être concernés.

Trump dispose également d’autres outils pour imposer des droits de douane ou d’autres mesures commerciales de rétorsion, notamment la section 301 du Trade Act de 1974, une loi sur les pratiques commerciales déloyales que son administration propose actuellement d’utiliser pour imposer des droits de douane liés au travail forcé sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, dont l’Union européenne.

De plus, Trump dispose d’une loi commerciale datant de la guerre froide, l’article 232 de la loi sur l’expansion du commerce de 1962, qu’il peut utiliser pour imposer des droits de douane ou des restrictions à l’importation afin de protéger certains secteurs jugés importants pour la sécurité nationale. Un facteur qui complique toute mesure commerciale potentielle à l’encontre de l’Espagne est que l’Union européenne définit la politique commerciale de ses États membres et exige un traitement commun à l’échelle de l’Union. Mais les États-Unis ont déjà menacé certains pays de l’UE de droits de douane en raison de leurs taxes sur les services numériques.

Le ministère du Commerce pourrait également cibler certaines importations espagnoles dans le cadre d’enquêtes antidumping et antisubventions. La première administration Trump, à la demande des producteurs d’olives de Californie, avait imposé un droit antidumping de 30 % sur les olives noires espagnoles en vertu du Tariff Act de 1930, une enquête distincte du ministère du Commerce ayant conclu qu’elles bénéficiaient de subventions déloyales.

L’Organisation mondiale du commerce a par la suite ordonné un assouplissement partiel de ces mesures, mais la part de l’Espagne sur le marché américain des olives noires a chuté de 49 % en 2017 à 19 % en 2024.

TRUMP N’A-T-IL PAS DÉJÀ MENACÉ L’ESPAGNE PAR LE PASSÉ ? Oui. La première menace de sanctions commerciales est intervenue en octobre 2025 , lorsque Trump a déclaré qu’il « pourrait » sanctionner l’Espagne par des droits de douane pour avoir refusé, lors d’un sommet de l’OTAN à La Haye quatre mois plus tôt, de s’engager à porter ses dépenses de défense à 5 % du PIB. En mars de cette année , il est allé plus loin, ordonnant à Bessent et au représentant au commerce Jamieson Greer d’ouvrir des enquêtes en vue d’imposer un embargo sur tous les produits en provenance d’Espagne. À ce jour, aucune enquête de ce type n’a été publiée au Journal officiel fédéral.

QUELLE EST LA CONTRIBUTION DE L'ESPAGNE À L'Otan? Les dépenses de défense de base de l’Espagne devraient atteindre 35,41 milliards d’euros en 2026 (40,4 milliards de dollars), soit 2 % de son PIB, selon les dernières estimations de l’OTAN, contre 11,17 milliards d’euros ( 12,8 milliards de dollars) lorsque le Premier ministre Pedro Sánchez est entré en fonction en 2018.

Le pays était le septième plus gros contributeur de l’OTAN en termes de dépenses de défense en valeur absolue en 2025, selon des responsables du gouvernement espagnol citant des données de l’OTAN.

Près de 3 000 militaires espagnols sont actuellement déployés dans le cadre d’opérations de l’OTAN à l’étranger, ce qui fait de l’Espagne le troisième plus grand contributeur de troupes de l’Alliance dans les missions de paix et de sécurité à l’étranger.

L'Espagne a déployé plus de 125 000 soldats dans plus de 22 missions, dont plus de 100 ont été tués au cours d'opérations de l'Otan, selon les chiffres du gouvernement espagnol. Depuis 2022, l’Espagne a mobilisé un total de 3,795 milliards d’euros pour soutenir l’Ukraine.

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