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Mint annonce l’initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate.
information fournie par Boursorama CP 11/06/2026 à 08:30

Communiqué de presse MINT


Mint annonce l’initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate

Recommandation Achat

Objectif de cours de 7,50 €, faisant ressortir un potentiel de hausse de +50%


Cette initiation de couverture vient renforcer la visibilité de Mint auprès des investisseurs institutionnels et individuels, et contribuer à une meilleure compréhension de son positionnement, de son modèle économique et de ses perspectives de développement dans un marché de l’énergie en pleine recomposition.

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