Communiqué de presse MINT
Mint annonce l’initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate
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Objectif de cours de 7,50 €, faisant ressortir un potentiel de hausse de +50%
Cette initiation de couverture vient renforcer la visibilité de Mint auprès des investisseurs institutionnels et individuels, et contribuer à une meilleure compréhension de son positionnement, de son modèle économique et de ses perspectives de développement dans un marché de l’énergie en pleine recomposition.
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