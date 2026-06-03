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Mineralys Therapeutics en baisse après une opération boursière de 150 millions de dollars
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action de Mineralys Therapeutics ( MLYS.O ) recule de 8,5 % en pré-ouverture à 26,40 $ après une levée de fonds de 150 millions de dollars ** MLYS, société basée à Radnor, en Pennsylvanie, a annoncé mercredi matin avoir vendu environ 5,66 millions d'actions au prix de 26,50 $

** Le prix de l'émission représente une décote de 8,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** BofA, Goldman Sachs et Evercore sont les co-chefs de file

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer en partie le paiement initial de 200 millions de dollars destiné au rachat de l'obligation de redevance prévue dans le cadre de son accord de licence avec Tanabe Pharma Corporation concernant le médicament antihypertenseur de MLYS, le lorundrostat

** MLYS a également annoncé mercredi matin la mise en place d'une ligne de crédit engagée de 500 millions de dollars avec des fonds gérés par Pharmakon Advisors, LP

** Avec environ 82,5 millions d'actions en circulation, MLYS affiche une capitalisation boursière d'environ 2,4 milliards de dollars

** À la clôture de mardi, l'action avait perdu environ 21 % depuis le début de l'année

** 9 analystes sur 10 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 1 « conserver »; objectif de cours médian de 51,50 dollars, selon les données de LSEG

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