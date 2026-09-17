Miliboo : croissance de 19,1% au premier trimestre

La marque digitale d'ameublement démarre son exercice 2026-2027 sur une dynamique soutenue.

Miliboo a réalisé un chiffre d'affaires de 11,7 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 19,1% sur un an. La croissance est principalement portée par une progression des volumes d'environ 25%, favorisée par la bonne disponibilité des produits, notamment des meilleures ventes. L'effet prix ressort, quant à lui, à -4,9%.

En France, qui concentre 84% du chiffre d'affaires, les ventes augmentent de 19,1%, tirées principalement par Miliboo.com, dont la fréquentation atteint des niveaux records, et, dans une moindre mesure, par les marketplaces. Les boutiques physiques font preuve de résilience malgré un environnement moins favorable.

A l'international, où les ventes progressent également de 19,1%, l'Allemagne et la Belgique soutiennent particulièrement l'activité, tandis que l'Espagne et l'Italie affichent des croissances à deux chiffres.

Dans un contexte économique et immobilier toujours incertain, Miliboo entend poursuivre l'optimisation de son offre tout en maintenant une gestion rigoureuse de ses charges afin de gagner des parts de marché.

Le groupe publiera son chiffre d'affaires semestriel 2026-2027 le 10 décembre 2026, après la clôture de la Bourse.