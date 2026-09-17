 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Miliboo : croissance de 19,1% au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 18:12
Ajouter Boursorama à vos sources

La marque digitale d'ameublement démarre son exercice 2026-2027 sur une dynamique soutenue.

Miliboo a réalisé un chiffre d'affaires de 11,7 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 19,1% sur un an. La croissance est principalement portée par une progression des volumes d'environ 25%, favorisée par la bonne disponibilité des produits, notamment des meilleures ventes. L'effet prix ressort, quant à lui, à -4,9%.

En France, qui concentre 84% du chiffre d'affaires, les ventes augmentent de 19,1%, tirées principalement par Miliboo.com, dont la fréquentation atteint des niveaux records, et, dans une moindre mesure, par les marketplaces. Les boutiques physiques font preuve de résilience malgré un environnement moins favorable.

A l'international, où les ventes progressent également de 19,1%, l'Allemagne et la Belgique soutiennent particulièrement l'activité, tandis que l'Espagne et l'Italie affichent des croissances à deux chiffres.

Dans un contexte économique et immobilier toujours incertain, Miliboo entend poursuivre l'optimisation de son offre tout en maintenant une gestion rigoureuse de ses charges afin de gagner des parts de marché.

Le groupe publiera son chiffre d'affaires semestriel 2026-2027 le 10 décembre 2026, après la clôture de la Bourse.

Valeurs associées

MILIBOO
1,540 EUR Euronext Paris +0,65%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,76 -1,74%
CAC 40
8 186,93 +0,57%
2CRSI
28,76 -1,03%
BIOPHYTIS
0,0512 +11,79%
SOITEC
141,7 +1,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank