Mieux comprendre pour mieux investir : Bourse Direct se mobilise pour la World Investor Week 2026

Comme chaque année, Bourse Direct prend une part active à la World Investor Week, un événement international organisé en France sous l’égide de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), qui se déroule du 5 au 11 octobre 2026. A cette occasion, Bourse Direct propose une série de webinaires et de contenus pédagogiques gratuits pour accompagner les investisseurs particuliers dans leurs décisions d’épargne et renforcer leur culture financière.

Un engagement continu pour la pédagogie financière

La World Investor Week, initiée par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), vise à promouvoir l’éducation financière et la protection des épargnants. Bourse Direct s’inscrit pleinement dans cette démarche en proposant des formations interactives, adaptées à tous les profils d’investisseurs, du débutant à l’expérimenté, pour aider les particuliers à mieux comprendre les marchés financiers.

Une série de webinaires éducatifs gratuits et une multitude de contenus interactifs sur nos réseaux sociaux

Animés par Christian Sanson, Responsable Formation chez Bourse Direct , ces webinaires aborderont divers sujets adaptés à tous les profils d’investisseurs.

Pour les débutants , les participants pourront découvrir le fonctionnement de la Bourse, les différents types de comptes et leur fiscalité, et adopter les bons réflexes avant de passer leurs premiers ordres.

, les participants pourront découvrir le fonctionnement de la Bourse, les différents types de comptes et leur fiscalité, et adopter les bons réflexes avant de passer leurs premiers ordres. Pour ceux qui souhaitent structurer leur portefeuille , des sessions seront consacrées à l’évaluation d’une société par l’analyse fondamentale et à la diversification grâce aux ETF.

, des sessions seront consacrées à l’évaluation d’une société par l’analyse fondamentale et à la diversification grâce aux ETF. Pour les investisseurs plus expérimentés , Christian Sanson proposera des thèmes plus avancés comme l’analyse graphique et technique, ainsi que le fonctionnement des produits à effet de levier tels que les Turbos.

, Christian Sanson proposera des thèmes plus avancés comme l’analyse graphique et technique, ainsi que le fonctionnement des produits à effet de levier tels que les Turbos. Enfin, les investisseurs qui s’intéressent aux tendances du moment pourront découvrir comment s’exposer aux matières premières, à l’intelligence artificielle, à l’espace, à l’agriculture ou encore aux GAFAM.

La pédagogie se poursuivra sur les réseaux sociaux de Bourse Direct : posts informatifs tout au long de la semaine et guide gratuit en téléchargement, pour se lancer en bourse en 5 étapes.

« N otre objectif est d’apporter des clés pratiques et accessibles à tous, afin que chacun puisse investir avec confiance. Ces formations gratuites, nous les proposons toute l'année ; la World Investor Week est l'occasion d'inviter un public plus large à franchir le pas », indique Christian Sanson.

Rejoignez Bourse Direct pour une semaine riche en apprentissages et en découvertes,

et participez activement à nos webinaires interactifs

Inscription gratuite sur : https://www.boursedirect.fr/fr/formations



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A propos de Bourse Direct :

Depuis 30 ans, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, rend les marchés financiers accessibles à tous.

Sa mission : démocratiser l’accès à la bourse et offrir expertise, innovation et accompagnement à chaque étape. Des outils performants, des solutions adaptées à tous les profils et des coûts compétitifs permettent aux investisseurs particuliers de suivre et gérer leur portefeuille en toute simplicité.

Bourse Direct propose également des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), pour accompagner les particuliers dans la construction de leur patrimoine.

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