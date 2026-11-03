Mid-terms : une longue nuit se profile pour Trump et les marchés

Les électeurs états-uniens sont appelés aux urnes ce mardi pour renouveler le Congrès. Les démocrates sont donnés favoris pour reprendre le contrôle des deux chambres, mais l'issue du scrutin reste incertaine. Les premières tendances sont attendues dans la nuit de mardi à mercredi mais il faudra probablement attendre davantage pour connaître les résultats définitifs.

Les élections de mi-mandat s'achèveront mardi 3 novembre aux Etats-Unis. Quelque 250 millions d'électeurs sont appelés à renouveler les 435 membres de la Chambre des représentants et 35 des 100 sénateurs. Rappelons toutefois que quelque 50 millions d'électeurs ont déjà pu voter par anticipation.

Les élus sortants conserveront leur siège jusqu'au 3 janvier 2027, date à partir de laquelle les nouveaux élus leur succéderont.

Si les spéculations vont bon train quant à la future couleur du Congrès, à la veille de la fin du scrutin, les sites de paris prédictifs évaluent à 74% la probabilité que les démocrates prennent le contrôle du Sénat et à 95% celle qu'ils remportent également la Chambre des représentants.

Résultats au compte-gouttes

Les premiers résultats devraient, quant à eux, tomber au compte-gouttes en France au cours de la nuit de mardi à mercredi. En effet, chaque Etat dispose de ses propres méthodes de décompte, et les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote peuvent varier d'un Etat à l'autre. Par ailleurs, le fait que le pays soit traversé par six fuseaux horaires ajoute une once de complexité à une situation qui n'en manquait déjà pas.

Par conséquent, si les premières tendances devraient rapidement être connues, il pourrait s'écouler plusieurs jours, voire plusieurs semaines en cas de litige, avant que les résultats définitifs ne soient connus.

Les polémiques se sont d'ailleurs multipliées à mesure que le scrutin approchait. Déjà adepte des théories complotistes sur le détournement des élections, Donald Trump en a remis une couche en pointant du doigt des irrégularités en Alaska, un bastion républicain, où, avec une certaine malice, les démocrates ont présenté un parfait homonyme du sénateur républicain sortant.

Selon les sondages les plus récents publiés par le New York Times et Siena, les démocrates sont en tête dans le Michigan, le Texas, le Kansas, le Maine et l'Ohio, disposent d'un avantage en Alaska et sont au coude-à-coude avec les républicains dans l'Iowa.

Trump met en avant son droit de véto

Donald Trump a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne respecterait les résultats des urnes que si les élections étaient honnêtes. Il a aussi prévenu qu'en cas de victoire démocrate, il userait à loisir de son droit de veto.

Du côté des analystes, Jefferies rapporte que les précédentes élections de mi-mandat ont souvent été accompagnées d'une baisse des rendements obligataires à l'approche du scrutin ou dans les semaines suivantes. "Nous avons constaté davantage de régularité que prévu", indiquent ses économistes Thomas Simons et Blake Birkins, après avoir étudié les cycles électoraux depuis 1990.

Selon Jefferies, une perte de la majorité républicaine dans au moins une des deux chambres du Congrès pourrait modifier les anticipations budgétaires et limiter les perspectives de relance publique. La banque reste toutefois prudente sur l'issue du scrutin, rappelant que "les sondages électoraux ont été peu fiables au cours de la dernière décennie".