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Intesa Sanpaolo vise un résultat net "bien au-delà de 10 milliards d'euros" pour 2026
information fournie par Boursorama avec AFP 03/11/2026 à 15:03

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( AFP / MARCO BERTORELLO )

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La première banque italienne Intesa Sanpaolo a amélioré ses prévisions pour l'année 2026 et vise désormais un résultat net "bien au-delà de 10 milliards d'euros" pour l'année 2026.

Intesa Sanpaolo a publié des résultats "record" pour les neuf premiers mois de l'année, avec un bénéfice net de 8,2 milliards d’euros (+8,1% sur un an) pour un chiffre d'affaires de 21,46 milliards d’euros (+5%), liés notamment à la croissance des commissions et de l'assurance.

La banque a annoncé le versement d’un acompte sur dividende de 0,22 euro par action, représentant 3,8 milliards d’euros au total.

"Ces résultats confirment la solidité de notre modèle économique et notre capacité à mettre pleinement en œuvre le Plan d’Entreprise 2026-2029", s'est félicité le directeur général d'Intesa, Carlo Messina, dans un communiqué.

Le groupe poursuit par ailleurs son projet de rapprochement avec Monte dei Paschi di Siena, qui donnerait naissance à "l'un des principaux groupes bancaires européens", a souligné Carlo Messina.

Après l'échec de la contre-offensive de la direction de Monte dei Paschi, le nouveau groupe potentiel vise un bénéfice net de plus de 16 milliards d’euros en 2029.

Intesa a signé son meilleur troisième trimestre avec un bénéfice net de plus de 2,6 milliards d'euros (+8% sur un an).

La rentabilité est restée élevée malgré des impôts de 930 millions d'euros liés à une nouvelle contribution au budget du gouvernement italien.

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