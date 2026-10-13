Microsoft retrouve les 4 000 milliards de dollars en Bourse

Porté par un rebond de plus de 50% depuis son point bas de juin, le titre Microsoft a clôturé lundi à 4 013 milliards de dollars de capitalisation hier soir, non loin des records touchés en 2025.

Microsoft a atteint hier soir à la clôture une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, mais c'est unique depuis un an. Le titre a atteint 541,15 USD en clôture, très près de son pic de 555,45 USD touché en séance le 31 juillet 2025.

Jadis première capitalisation américaine, le groupe de Redmond occupe désormais la 4e position, derrière Nvidia (5 465 MdsUSD), Apple (4 976 MdsUSD) et Alphabet (4 293 MdsUSD), mais loin devant Amazon (2 800 MdsUSD). Le titre Microsoft a progressé de 11,9% cette année, ce qui est inférieur à la hausse du S&P 500 ( 14,05%).

La première capitalisation mondiale non-américaine est le taïwanais TSMC (2 070 MdsUSD, 7e rang mondial), tandis que la première entreprise européenne, ASML, émarge au 22e rang (689 MdsUSD).