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Microsoft recule à l'approche de la publication des résultats ; les dépenses en IA sous les projecteurs
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 17:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de Microsoft MSFT.O ont reculé de 0,7% mercredi, dans l'attente des résultats trimestriels, qui seront publiés après la clôture de la Bourse; les investisseurs devraient se concentrer sur les dépenses liées à l'IA et les efforts de maîtrise des coûts

** Selon LSEG, les analystes tablent sur un chiffre d'affaires trimestriel de 90,69 milliards de dollars, contre 77,67 milliards de dollars il y a un an, et sur un BPA ajusté de 4,73 dollars, contre 4,13 dollars il y a un an

** La société a proposé lundi des départs volontaires à environ 60 000 employés, cherchant à maîtriser ses coûts dans un contexte d'investissements massifs dans l'IA

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 57 notes “achat fort” ou “achat” et deux notes “conserver”, d'après les données de LSEG

** Le cours cible médian à 12 mois pour le titre est de 557,50 $; MSFT cotait dernièrement à 527,49 $

** L'action MSFT a progressé d'environ 9,2% depuis le début de l'année, soit à peu près autant que la hausse de l'indice Dow Jones ( .DJI ) sur la même période

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