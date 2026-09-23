Microsoft prévoit d'investir plus de 10 milliards de dollars dans la région du Golfe, en mettant l'accent sur la résilience

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par Federico Maccioni

Microsoft MSFT.O prévoit d’investir plus de 10 milliards de dollars aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar et au Koweït d’ici à 2030, notamment dans les infrastructures cloud et d’intelligence artificielle, a déclaré mercredi un haut responsable de l’entreprise.

Le géant américain de la technologie fait de la résilience numérique un élément clé de sa stratégie pour la région, alors que le conflit régional impliquant l’Iran continue de faire rage .

« L’investissement de Microsoft reflète à la fois le "développement continu de ses infrastructures et l’expansion de ses activités dans la région" », a déclaré à Reuters Brad Smith, vice-président et président de Microsoft.

Les pays du Golfe investissent des milliards dans l’IA alors qu’ils s’efforcent de devenir des pôles mondiaux afin de diversifier leurs économies au-delà du pétrole et du gaz, pariant que l’abondance de leurs terres et l’accès à une énergie bon marché attireront les hyperscalers, dont Microsoft.

Toutefois, des défis subsistent dans des domaines tels que l'accès aux puces de pointe et l'incertitude engendrée par la guerre, notamment les attaques contre des centres de données comme les installations d'AWS, la division cloud d'Amazon AMZN.O , à Bahreïn et aux Émirats arabes unis.

« Nous maintenons tous les investissements que nous avions prévus avant le début de ce conflit, et nous les renforçons même… Il s’agit d’un programme de dépenses ambitieux », a déclaré M. Smith.

Il a précisé que Microsoft avait soutenu ses partenaires locaux pendant le conflit, notamment en réalisant des évaluations de la résilience numérique, et ce dès la première semaine du conflit, qui a débuté le 28 février.

RÉSILIENCE NUMÉRIQUE

Microsoft s’efforce désormais d’aider les pays du Golfe dans des domaines tels que la préparation et la protection des données critiques, dans le cadre d’une initiative de résilience numérique.

L’entreprise n’a pas pu fournir de ventilation des investissements prévus par pays ou par projet spécifique, a expliqué M. Smith, invoquant notamment des raisons de sécurité.

Alors que les Émirats arabes unis ont été largement épargnés par les attaques depuis mai, plusieurs autres pays du Golfe ont continué à faire face à des menaces.

Microsoft prévoit également d’investir plus de 400 millions de dollars dans la connectivité sous-marine et terrestre à travers le Moyen-Orient d’ici 2030.

L’entreprise renforce également son partenariat avec des sociétés nationales spécialisées dans l’IA, notamment G42 à Abou Dhabi, dans laquelle Microsoft a investi 1,5 milliard de dollars en 2024 pour acquérir une participation minoritaire, ce qui a permis à la société américaine d’obtenir un siège au conseil d’administration, actuellement occupé par M. Smith.

Microsoft collabore avec la société saoudienne Humain et la société qatarienneQai « dans certains domaines qui constituent des priorités pour elles », a-t-il déclaré, précisant que l’entreprise ne prévoyait pas d’investissements en capital dans ces sociétés.