Harvey Weinstein à nouveau condamné à 15 ans de prison pour une agression sexuelle en 2006

L'ancien producteur de Hollywood Harvey Weinstein devant un tribunal de New York, le 23 septembre 2026 ( POOL / Barry Williams )

Catalyseur du mouvement #MeToo, l'ex-producteur vedette de Hollywood Harvey Weinstein a écopé mercredi à New York d'une nouvelle condamnation à 15 ans de prison pour l'agression sexuelle d'une ancienne assistante de production, vingt ans après les faits et au terme de huit années de rebondissements judiciaires.

En rendant sa décision, le juge de Manhattan Curtis Farber l'a qualifié de "prédateur sexuel" n'ayant "jamais admis sa responsabilité".

"Vous aviez tout. Votre héritage aurait pu être immense. Mais vous avez tout gâché en agressant Miriam Haley", forcée de subir un cunnilingus en 2006, a déclaré le magistrat.

Le porte-parole de M. Weinstein, Juda Engelmayer, a annoncé qu'il comptait faire appel de sa condamnation et de cette sentence.

"Il est difficile d'échapper à la conclusion que Harvey Weinstein est condamné non seulement pour le crime dont il a été reconnu coupable, mais aussi pour ce qu'il est et pour ce que son nom en est venu à représenter", a-t-il ajouté dans un communiqué transmis à l'AFP.

Pendant l'audience, la victime a raconté purger "une peine à perpétuité" en raison des traumatismes provoqués par cette agression sexuelle et les pressions subies après ses accusations, et avoir souffert de stress post-traumatique.

"Pas un homme violent"

"Je ne suis pas un homme violent, faites preuve d'un peu de miséricorde", a pour sa part plaidé M. Weinstein, 74 ans, qui se déplace en fauteuil roulant en raison de nombreux problèmes de santé.

"Je présente mes excuses sincères à quiconque à qui j'ai fait du mal", a-t-il ajouté, sans toutefois reconnaître les faits. L'intéressé parle en effet de relations sexuelles consenties.

Le parquet de l'Etat de New York avait requis vingt ans de prison, les avocats de la défense neuf, arguant qu'en raison de son âge et de sa santé fragile, leur client risquait de "mourir en prison".

L'ancien producteur de Hollywood Harvey Weinstein devant un tribunal de New York, le 23 septembre 2026 ( POOL / Steven Hirsch )

Face à la presse, Mme Haley a jugé cette peine aussi "juste" que possible compte tenu du long et tortueux parcours judiciaire qui l'a précédée et au cours duquel elle s'est souvent "sentie mise en accusation".

Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a salué son témoignage "puissant, émouvant et éloquent", ainsi que le "courage" des autres accusatrices ayant témoigné au cours des trois procès qui se sont tenus dans cette affaire depuis 2020, dont plusieurs étaient présentes au tribunal mercredi.

Inculpé en 2018 à New York, le fondateur des studios Miramax avait d'abord été condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle contre Miriam Haley, ainsi que pour des accusations de viol en 2013 sur l'actrice Jessica Mann.

Une cour d'appel a annulé ce verdict en 2024 pour des raisons procédurales et deux nouveaux procès ont suivi.

Le producteur de "Pulp Fiction" et "Shakespeare in Love" a de nouveau été reconnu coupable en juin 2025 d'agression sexuelle contre Miriam Haley.

Condamné en Californie

Il a en revanche été acquitté pour une agression sexuelle similaire présumée sur une mannequin polonaise, Kaja Sokola, en 2006 également.

Quant aux accusations de Jessica Mann, les jurés ne sont par deux fois pas parvenus à s'accorder et le parquet, en accord avec Mme Mann, a abandonné les poursuites.

Dans une procédure distincte, en Californie, une cour d'appel a ordonné en juin que soit réévaluée la peine de 16 ans de prison qu'Harvey Weinstein purge pour le viol d'une mannequin et actrice à Los Angeles en 2013. La cour a toutefois confirmé sa culpabilité.

L'ex-homme fort du cinéma américain a été accusé de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol par plus de 80 femmes, dont les actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Ashley Judd.

En octobre 2017, après des années d'échos suggérant qu'il usait de son influence pour agresser sexuellement des jeunes femmes, des enquêtes du New York Times et du New Yorker ont révélé l'étendue du scandale.

L'onde de choc qui a suivi a contribué à faire du mouvement #MeToo un phénomène planétaire, libérant la parole des victimes de violences sexuelles aux quatre coins du monde.