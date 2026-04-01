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Microsoft, Chevron et Engine No. 1 signent un accord d'exclusivité pour la fourniture d'électricité
information fournie par Reuters 01/04/2026 à 01:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O , Chevron CVX.N et le fonds d'investissement Engine No. 1 ont conclu un accord d'exclusivité pour la production et la fourniture d'électricité, ont annoncé les trois entreprises mardi.

Les entreprises technologiques, dont Microsoft, s'empressent d'assurer l'approvisionnement en électricité de leurs centres de données en pleine expansion, qui alimenteront des services d'intelligence artificielle générative tels que ChatGPT et Copilot.

"Aucune condition commerciale n'a été finalisée et il n'y a pas d'accord définitif à l'heure actuelle", ont déclaré les trois entreprises dans un communiqué.

Chevron et Engine No. 1 avaient déjà annoncé un partenariat

l'année dernière pour construire des centrales électriques au gaz naturel à proximité des centres de données aux États-Unis, les deux sociétés prévoyant d'utiliser des turbines de la société de services électriques GE Vernova

GEV.N .

Bloomberg News, qui a rapporté l'accord avec Microsoft, a déclaré que l'accord à long terme est lié à un projet de centrale électrique alimentée au gaz naturel dans l'ouest du Texas, dont le coût est estimé à environ 7 milliards de dollars.

La centrale produirait initialement 2 500 mégawatts d'électricité, destinés à alimenter un grand campus de centres de données, selon Bloomberg.

Chevron a déclaré en novembre que son premier projet d'alimentation d'un centre de données d'intelligence artificielle à partir de gaz naturel serait construit dans l'ouest du Texas, avec pour objectif de démarrer d'ici 2027.

Microsoft a accepté de louer un projet de centre de données au Texas qui était initialement développé pour Oracle

ORCL.N et OpenAI, a rapporté Bloomberg News la semaine dernière.

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