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Micron Technology franchit la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière
information fournie par Investir 02/06/2026 à 13:00

Des produits Micron (Crédits: Micron)

Des produits Micron (Crédits: Micron)

Le fabricant de puces mémoire profite à plein de l'expansion des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. De quoi porter son titre, qui a bondi de plus de 800% en un an, jusqu'à lui permettre de rejoindre le club fermé des capitalisations boursières de plus de 1.000 milliards de dollars.

C'est ce qu'on appelle de la conviction. UBS a rehaussé son objectif de cours sur Micron Technology de 535dollars à… 1.625dollars à l'horizon d'un an, soit plus du double du prix de l'action. L'explosion du titre, de plus de 800% sur douze mois, n'a pas freiné l'analyste, qui imagine la capitalisation boursière du fabricant américain de puces mémoire grimper à 1.800milliards de dollars… soit le niveau actuellement affiché par des géants technologiques, comme Meta Platforms ou Tesla.

Une première étape vient d'être franchie sur ce parcours: la capitalisation boursière du groupe a, pour la première fois, dépassé les 1.000milliards de dollars. Son titre a, en effet, bondi de 19% dans la foulée du relèvement par UBS de son objectif. Une performance boursière que Micron n'avait plus connue depuis novembre2011 sur une seule séance. «Nous pensons que Micron continuera à se réévaluer à la hausse à mesure que plus de détails émergeront quant aux changements structurels que l'intelligence artificielle a apporté à l'ensemble du complexe de la mémoire», a écrit dans une note Timothy Arcuri, analyste chez UBS.

Sous-valorisé

Alors que le secteur des puces mémoire est traditionnellement cyclique, le momentum de construction d'infrastructures d'IA a brisé ce schéma. L'énorme quantité de données utilisée par les outils d'IA en cours de développement a créé une demande persistante, alors que les approvisionnements ont diminué. «Les gestionnaires de centres de données semblent de plus en plus disposés à payer le prix fort en échange d'une visibilité sur l'approvisionnement pluriannuel et d'une plus grande prévisibilité autour des coûts de déploiement futurs», a appuyé Timothy Arcuri.

La flambée des actions des fabricants de puces mémoire s'intensifie, alors que le sud-coréen Samsung avait déjà dépassé, plus tôt dans le mois, le seuil des 1.000milliards de dollars de capitalisation boursière. Dans la foulée de Micron, c'est SK Hynix, le troisième acteur majeur, lui aussi sud-coréen, qui a franchi ce cap. De quoi matérialiser le fait que les investisseurs estiment que ces acteurs étaient, jusqu'ici, particulièrement sous-valorisés.

Ces trois groupes peinent à répondre à la demande mondiale, ce qui crée un goulot d'étranglement critique en vue de l'expansion des centres de données… mais leur confère un inhabituel pouvoir de fixation des prix. Cette situation de pénurie de mémoire devrait, selon les experts, durer au bas mot jusqu'en2027.

Complémentaires aux processeurs graphiques dans les usages d'IA, les puces de mémoire à large bande passante sont très recherchées. Micron demeure le premier bénéficiaire de cette tendance outre-Atlantique. Achat confirmé pour viser 1.100 dollars.

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Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 13:00:00.

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