Micron relève ses prévisions de BPA ajusté sur son 4e trimestre fiscal
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 18:22

(Zonebourse.com) - Micron Technology indique anticiper un bénéfice par action ajusté de 2,85 USD pour son 4e trimestre fiscal 2025, contre 2,50 USD précédemment prévu, soit une révision à la hausse de 14%.

Le chiffre d'affaires attendu est relevé à 11,2 milliards USD (contre 10,7 milliards USD auparavant), en progression de 5% par rapport à la précédente estimation. La marge brute ajustée est également revue en hausse, à 44,5% contre 42%, soit un gain de 2,5 points de pourcentage.

Le groupe prévoit des dépenses d'exploitation ajustées de 1,22 MdUSD, légèrement supérieures aux 1,20 MdUSD précédemment guidés (+1,7%). Cette révision positive est attribuée à une amélioration des prix, en particulier dans la DRAM, ainsi qu'à une exécution opérationnelle jugée solide.

Aucun chiffre comparatif sur un an n'a été communiqué, la société se concentrant sur l'ajustement de ses prévisions intra-trimestrielles.

'Cette révision de nos perspectives traduit la robustesse de la demande et notre capacité à capturer la valeur dans un environnement de marché porteur', a déclaré Sumit Sadana, Executive Vice President et Chief Business Officer de Micron.

Micron n'a pas encore publié ses résultats définitifs pour le trimestre, mais confirme que cette guidance mise à jour servira de référence jusqu'à la clôture de l'exercice au 28 août. La société n'a pas indiqué de modification de ses perspectives annuelles au-delà de cette révision trimestrielle.

