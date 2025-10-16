 Aller au contenu principal
Atos reçoit la médaille de platine EcoVadis pour la 6e année consécutive
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 12:52

Atos Group annonce avoir obtenu pour la sixième année consécutive la médaille de platine EcoVadis, avec un score de 84/100, confirmant son positionnement parmi le top 1% des entreprises les plus performantes de son secteur en matière de responsabilité sociétale (RSE).

Cette distinction récompense les progrès réalisés dans les domaines de l'environnement, des droits humains, de l'éthique et des achats responsables. L'amélioration la plus notable concerne l'éthique, où EcoVadis a salué la maturité du système de gestion d'Atos.

Selon Marie de Scorbiac, directrice des relations investisseurs et RSE, cette reconnaissance reflète 'l'engagement collectif des équipes et la confiance de nos clients dans notre démarche durable'. Atos renforce ainsi sa position d'acteur numérique de référence intégrant la durabilité au coeur de sa stratégie ESG.

Valeurs associées

ATOS
53,440 EUR Euronext Paris +4,78%
