Salesforce bondit, les prévisions de 60 milliards de dollars atténuant les inquiétudes quant à la croissance de son chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Salesforce CRM.N ont bondi de plus de 6 % dans les échanges avant bourse jeudi, après que la société a prévu une croissance plus rapide de son chiffre d'affaires dans les années à venir, apaisant les craintes que les outils d'intelligence artificielle n'érodent la demande pour ses logiciels.

La société dirigée par Marc Benioff a affiché sa première baisse de revenus depuis environ trois ans au début de l'année, suscitant des craintes que les entreprises axées sur les investissements dans l'IA réduisent leur utilisation d'un logiciel de gestion de la clientèle qui est depuis longtemps essentiel. Cela a fait chuter l'action de plus d'un quart en 2025 jusqu'à présent.

Mais les prévisions plus favorables que prévu de l'entreprise , avec un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards de dollars en 2030, ont apaisé certaines de ces craintes.

Ces prévisions, dévoilées lors de l'événement Dreamforce de l'entreprise mercredi, ne tiennent pas compte de l'impulsion donnée par l'acquisition prévue de l'éditeur de logiciels Informatica, pour un montant de 8 milliards de dollars. L'opération, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'année prochaine, renforcera les capacités de Salesforce en matière d'intelligence artificielle en intégrant les outils de gestion des données d'Informatica dans ses services en nuage.

Salesforce a également annoncé un plan de rachat d'actions de 7 milliards de dollars au cours des six prochains mois, une décision qui, selon les analystes de J.P.Morgan, reflète "la confiance dans la durabilité du flux de trésorerie disponible et la ré-accélération à court terme des réservations et, à terme, du chiffre d'affaires".

Les nouvelles perspectives "devraient contribuer à faire évoluer positivement le discours sur les activités de Salesforce vers la notion de croissance durable à deux chiffres", ce qui pourrait apaiser les inquiétudes des investisseurs, selon les analystes de J.P.Morgan.

En début de semaine, Salesforce a élargi ses partenariats avec OpenAI et Anthropic pour intégrer leurs modèles d'IA avancés dans sa plateforme Agentforce 360, qui a maintenant été lancée mondialement à travers sa suite d'outils basés sur le cloud.

La société a également déclaré qu'elle investirait 15 milliards de dollars à San Francisco au cours des cinq prochaines années pour accélérer l'adoption de l'IA.

Le "rythme sain d'expansion des marges" de Salesforce pourrait lui permettre de s'aligner sur ses pairs à grande capitalisation d'ici la fin de la décennie, ont déclaré les analystes de Jefferies.