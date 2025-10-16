Des missiles Tomahawk pour l'Ukraine ? Les hauts-responsables de Kiev ont échangé avec Raytheon et Lockheed Martin

Les célèbres missiles, emblématiques de la puissance de feu américaine en matière de force de frappe à longue portée, ont fait leur apparition dans les négociations entre Kiev et Washington.

Volodymyr Zelensky and US et Donald Trump, à la Washington DC, le 18 août 2025 ( AFP / MANDEL NGAN )

Nouvel épisode dans les relations fluctuantes entre Kiev et l'administration Trump, la possible livraison à l'armée ukrainienne de missiles Tomahawk sera le "sujet principal" de la rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump vendredi 16 octobre, à Washington, a indiqué jeudi 16 octobre à l'AFP un haut responsable ukrainien. Cette nouvelle entrevue à venir entre les deux chefs d'Etat fait suite, selon Kiev à des échanges préalables entre des représentants militaires ukrainiens et des poids-lourds du complexe militaro-industriel américain.

Une délégation de hauts responsables ukrainiens venue cette semaine à Washington s'est ainsi entretenue notamment avec les sociétés Lockheed Martin et Raytheon, qui produit les Tomahawk.

Entrés en service au début des années 80, ces missiles de croisière à longue portée ont été déployés sur une multitude de théâtres d'opération par l'armée américaine, depuis leur première utilisation en 1991 contre l'Irak de Saddam Hussein, lors de l'opération "Tempête du Désert" pendant la Guerre du golfe.

"Globalement, le sujet principal (de la rencontre Trump/Zelensky, ndlr) est celui des Tomahawk. Bien sûr, il y a aussi la question des (systèmes de défense antiaérienne) Patriot", a assuré ce haut responsable. Volodymyr Zelensky doit arriver à Washington dès jeudi et rencontrer dans un premier temps des représentants des industries de défense, a précisé ce responsable sous couvert d'anonymat.

( / )

Avec les industriels américains, le président ukrainien discutera "du moment où de véritables approvisionnements seront possibles", mais ces entreprises "ont besoin d'un signal politique", selon lui. Ce responsable ukrainien a refusé de dire le nombre de missiles de longue portée Tomahawk que Kiev comptait recevoir. "Suffisamment pour que Poutine le sente", a-t-il simplement déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre la fourniture de Tomahawk à Kiev, affirmant que cela constituerait "une nouvelle escalade" et affecterait les relations entre Washington et Moscou.

Des relations Washington-Kiev "très pragmatiques"

L'Ukraine est visée depuis une dizaine de jours par davantage d'attaques russes visant ses infrastructures énergétiques, qui menacent de priver de lumière et de chauffage les Ukrainiens à l'approche de l'hiver.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a tiré une série de 320 drones et 37 missiles, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a souligné que 283 drones et cinq missiles avaient été abattus.

Pour faire face à ces frappes massives, les Ukrainiens veulent renforcer l'efficacité de leurs défenses antiaériennes. Le président Zelensky accuse Moscou de vouloir "semer le chaos" au sein de la population avec ces bombardements, qui ont aussi mis à mal le secteur gazier ukrainien. Dimanche dernier, Donald Trump avait assuré qu'il pourrait menacer Vladimir Poutine de livrer à Kiev des Tomahawk, s'il n'acceptait pas de mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Il s'agira vendredi de la troisième rencontre Zelensky-Trump depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier.

Actuellement les relations Kiev-Washington sont "très pragmatiques", selon le responsable ukrainien interrogé par l'AFP. "Il semble que les Américains estiment qu'aider l'Ukraine leur rapporte des points, et que faire pression sur la Russie contribuera à mettre fin à tout cela", a-t-il encore souligné.