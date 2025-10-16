 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 123,00
-0,81%
Indices
Chiffres-clés

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 13:42

(Actualisé avec BNY, Travelers Companies, KeyCorp, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,41% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,6% pour le Nasdaq.

* TSMC TSM.N - Le premier producteur mondial de puces électroniques avancées a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, en raison de perspectives optimistes concernant les dépenses en intelligence artificielle (IA), après avoir publié un bénéfice trimestriel record, supérieur aux attentes du marché.

L'action TSMC cotée à New York gagne 1,6% en avant-Bourse, tandis que dans son sillage, MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O , NVIDIA

NVDA.O , MICRON TECHNOLOGY MU.O , AMD AMD.O et BROADCOM

AVGO.O prennent de 1% à 3%.

* SALESFORCE CRM.N bondit de 6% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires annuel de plus de 60 milliards de dollars d'ici 2030 et un plan de rachat d'actions de sept milliards de dollars au cours des six prochains mois.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE.N a annoncé mercredi prévoir un bénéfice annuel et un chiffre d'affaires inférieurs aux attentes de Wall Street, alors que le groupe réoriente ses activités de serveurs vers l'intelligence artificielle (IA) et la mise en réseau après l'acquisition de Juniper Networks. L'action chute de 9% en avant-Bourse.

* BNY BK.N a fait état jeudi d'une hausse de 21% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce notamment à une augmentation des intérêts et des commissions sur ses services, tandis que la flambée des marchés d'actions a fait grimper la valeur des actifs de ses clients.

* UNITED AIRLINES UAL.O a annoncé mercredi prévoir une hausse de son bénéfice pour le trimestre en cours, la compagnie aérienne indiquant que la hausse de la demande de voyages devrait lui permettre de dégager un chiffre d'affaires trimestriel record. L'action recule de 1,7% en avant-Bourse.

* TRAVELERS COMPANIES TRV.N a fait état jeudi d'une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une diminution des pertes liées aux catastrophes naturelles, à une augmentation des commissions de souscription et à des rendements d'investissement plus élevés. L'action recule en revanche de 4,6% en avant-Bourse.

* KEYCORP KEY.N a annoncé jeudi une forte hausse de son bénéfice trimestriel, grâce à une augmentation de ses revenus nets d'intérêts liée à la baisse des coûts des dépôts et à une réorientation vers des actifs à rendement plus élevé. L'action prend 1,6% en avant-Bourse.

* FORD MOTOR F.N va rappeler 59.006 véhicules équipés d'un chauffe-moteur en raison d'un risque d'incendie, a annoncé jeudi l'agence chargée de la sécurité routière aux Etats-Unis (NHTSA).

* MARSH MCLENNAN MMC.N - Le courtier a fait état jeudi d'un bénéfice ajusté en hausse au troisième trimestre, grâce aux solides résultats de ses activités dans le domaine des services liés aux risques et à l'assurance.

* BECTON DICKINSON BDX.N a annoncé mercredi le départ de son directeur financier Chris DelOrefice à compter du 5 décembre, après quatre années passées au sein du fabricant d'appareils médicaux.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
234,5600 USD NASDAQ -1,69%
BANK OF NY MELLON
106,840 USD NYSE -1,99%
BECTON DICKINSON
185,280 USD NYSE -0,83%
BROADCOM
354,1500 USD NASDAQ +0,80%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 952,24 Pts Index Ex -0,65%
FORD MOTOR
11,745 USD NYSE -0,13%
HP ENTERPRISE
22,520 USD NYSE -9,96%
KEYCORP
16,780 USD NYSE -5,52%
MARSH & MCLENNAN
186,770 USD NYSE -8,44%
MARVELL TECH
88,2300 USD NASDAQ -0,74%
MICRON TECHNOLOGY
202,5300 USD NASDAQ +5,52%
NASDAQ Composite
22 562,54 Pts Index Ex -0,47%
NVIDIA
181,8100 USD NASDAQ +1,10%
S&P 500 INDEX
6 629,07 Pts CBOE -0,63%
SALESFORCE
245,890 USD NYSE +3,89%
TRAVELERS COS
261,730 USD NYSE -2,81%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
299,970 USD NYSE -1,60%
UNITED AIRLINES
98,1900 USD NASDAQ -5,63%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank