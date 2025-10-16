(Actualisé avec BNY, Travelers Companies, KeyCorp, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,41% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,6% pour le Nasdaq.

* TSMC TSM.N - Le premier producteur mondial de puces électroniques avancées a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, en raison de perspectives optimistes concernant les dépenses en intelligence artificielle (IA), après avoir publié un bénéfice trimestriel record, supérieur aux attentes du marché.

L'action TSMC cotée à New York gagne 1,6% en avant-Bourse, tandis que dans son sillage, MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O , NVIDIA

NVDA.O , MICRON TECHNOLOGY MU.O , AMD AMD.O et BROADCOM

AVGO.O prennent de 1% à 3%.

* SALESFORCE CRM.N bondit de 6% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires annuel de plus de 60 milliards de dollars d'ici 2030 et un plan de rachat d'actions de sept milliards de dollars au cours des six prochains mois.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE.N a annoncé mercredi prévoir un bénéfice annuel et un chiffre d'affaires inférieurs aux attentes de Wall Street, alors que le groupe réoriente ses activités de serveurs vers l'intelligence artificielle (IA) et la mise en réseau après l'acquisition de Juniper Networks. L'action chute de 9% en avant-Bourse.

* BNY BK.N a fait état jeudi d'une hausse de 21% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce notamment à une augmentation des intérêts et des commissions sur ses services, tandis que la flambée des marchés d'actions a fait grimper la valeur des actifs de ses clients.

* UNITED AIRLINES UAL.O a annoncé mercredi prévoir une hausse de son bénéfice pour le trimestre en cours, la compagnie aérienne indiquant que la hausse de la demande de voyages devrait lui permettre de dégager un chiffre d'affaires trimestriel record. L'action recule de 1,7% en avant-Bourse.

* TRAVELERS COMPANIES TRV.N a fait état jeudi d'une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une diminution des pertes liées aux catastrophes naturelles, à une augmentation des commissions de souscription et à des rendements d'investissement plus élevés. L'action recule en revanche de 4,6% en avant-Bourse.

* KEYCORP KEY.N a annoncé jeudi une forte hausse de son bénéfice trimestriel, grâce à une augmentation de ses revenus nets d'intérêts liée à la baisse des coûts des dépôts et à une réorientation vers des actifs à rendement plus élevé. L'action prend 1,6% en avant-Bourse.

* FORD MOTOR F.N va rappeler 59.006 véhicules équipés d'un chauffe-moteur en raison d'un risque d'incendie, a annoncé jeudi l'agence chargée de la sécurité routière aux Etats-Unis (NHTSA).

* MARSH MCLENNAN MMC.N - Le courtier a fait état jeudi d'un bénéfice ajusté en hausse au troisième trimestre, grâce aux solides résultats de ses activités dans le domaine des services liés aux risques et à l'assurance.

* BECTON DICKINSON BDX.N a annoncé mercredi le départ de son directeur financier Chris DelOrefice à compter du 5 décembre, après quatre années passées au sein du fabricant d'appareils médicaux.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Kate Entringer)