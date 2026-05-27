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Micron en hausse après que Barclays a relevé son objectif de cours, invoquant la tendance du secteur à privilégier les contrats à long terme
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

27 mai - ** L'action Micron Technology MU.O progresse de 2,4%, prolongeant ses gains après que la société ait franchi la barre des 1 000 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de capitalisation boursière lors de la séance précédente

** Barclays relève son objectif de cours sur le titre de 675 $ à 1 175 $; ce nouvel objectif implique un potentiel de hausse de 31,2% par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage estime que l'entreprise pourrait bénéficier de la transition du secteur vers des contrats pluriannuels avec les clients, qui constituent une source de revenus plus stable par rapport à la pratique antérieure consistant à conclure des contrats à court terme

** MU a signé son premier contrat stratégique de cinq ans avec un client plus tôt cette année

**La société est devenue emblématique de l'essor des puces mémoire au cours de l'année écoulée, et son ascension montre que l'optimisme des investisseurs reste fort

** Barclays estime que la demande de puces mémoire pourrait continuer à dépasser l'offre jusqu'en 2027

** Le concurrent de Micron, SK Hynix 000660.KS , a également dépassé pour la première fois mercredi les 1 000 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en capitalisation boursière

** Depuis le début de l'année, le cours de l'action MU a plus que triplé

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 16:10:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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