Micron : 1er doublement de son histoire en 5 semaines, à 640$
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 16:58
Le titre vient de pulvériser sa résistance oblique long terme qui gravitait vers 55$
Le cours est multiplié par 20 depuis mars 2020, par 13 depuis fin octobre 2022, par 10 depuis début avril 2025 : il devient difficile de déterminer une cible mais ceux qui payent doivent forcément espérer un cours voisin de 700$, c'est à dire 10% de gain supplémentaires : au rythme actuel, ça pourrait être demain !
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