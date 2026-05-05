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Micron : 1er doublement de son histoire en 5 semaines, à 640$
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 16:58

Après les 150% d'Intel en 4 semaines, les 90% d'AMD en 22 séances, voici le 1er doublement de cours de son histoire en 5 semaines pour Micron, à 640$ (plusieurs doublement ont déjà eu lieu, mais jamais en moins de 5 ou 6 mois, pas 5 semaines).
Le titre vient de pulvériser sa résistance oblique long terme qui gravitait vers 55$
Le cours est multiplié par 20 depuis mars 2020, par 13 depuis fin octobre 2022, par 10 depuis début avril 2025 : il devient difficile de déterminer une cible mais ceux qui payent doivent forcément espérer un cours voisin de 700$, c'est à dire 10% de gain supplémentaires : au rythme actuel, ça pourrait être demain !

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