Michael Kors met à l'honneur les rayures graphiques et les influences sculpturales lors de la Fashion Week de New York

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par Danielle Kaye et Alicia Powell

Michael Kors a dévoilé sa collection printemps-été 2027 lors de la Fashion Week de New York, avec des touches de couleurs vives et des rayures graphiques, inspirées par le cadre du défilé qui s’est déroulé dans le jardin des sculptures du Museum of Modern Art.

Les mannequins ont défilé sur le sol en marbre vendredi, arborant des tenues conçues pour diverses occasions décontractées et habillées par temps chaud: des robes de soirée à une seule épaule aux ensembles professionnels en deux pièces, en passant par des robes d’été rayées.

« J’adore la tension qui naît entre un élément sculptural et un autre très épuré », a déclaré à Reuters Michael Kors, qui a lancé sa marque éponyme il y a 45 ans, citant les œuvres des artistes Carmen Herrera, Alexander Calder et Ellsworth Kelly comme sources d’inspiration pour ses créations.

La collection présentait une palette dominée par le noir et le blanc — « c’est New York », a déclaré Kors — mais ponctuée de touches de rouge, de vert et de jaune. Plusieurs tenues étaient associées aux sacs à main emblématiques de Kors.

Parmi les invités figuraient les actrices Gabrielle Union-Wade et Grace Van Patten, ainsi que la star de « Glee », Lea Michele.

Capri Holdings CPRI.N , la société mère de Michael Kors, a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel le mois dernier. Elle a invoqué des retards dans les livraisons de stocks au deuxième trimestre pour la marque Michael Kors, ainsi qu’un ralentissement de la demande pour ses sacs à main et accessoires haut de gamme en raison du conflit au Moyen-Orient.

Dans le but de relancer Michael Kors, Capri a réduit ses promotions et s’est concentrée sur la rénovation de ses boutiques afin de stimuler les ventes directes aux consommateurs au prix plein, tout en investissant dans l’innovation produit. Le chiffre d’affaires de Michael Kors est tombé à 590 millions de dollars au cours du trimestre clos le 27 juin, contre 635 millions de dollars un an plus tôt, marquant ainsi le 15e trimestre consécutif de baisse des ventes pour la marque.

La Fashion Week de New York se tiendra jusqu’au 15 septembre.