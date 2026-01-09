METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON COMPUTING APPORTE DES PRECISIONS SUR LES COMMANDES PRISES AU CES DE LAS VEGAS SUR LA GAMME THOMSON 2026

Dammarie-les-Lys, le 9 janvier 2026 à 8h45 — METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels, annonce des engagements de commandes confirmées sur 2026 de plus de 20 millions sur le CES de las Vegas dans le cadre du lancement de la nouvelle gamme THOMSON 2026.

Complément d'informations : Plan d'affaires et commandes 2026, structuration et financement

À la suite de son communiqué du 7 janvier 2026 relatif à des commandes confirmées sur L'exercice 2026 pour un montant supérieur à 20 M€, annoncées dans le cadre du salon du CES de Las Vegas, METAVISIO – THOMSON Computing souhaite apporter les précisions suivantes sur la nature de ces commandes, leur structuration et leur exécution opérationnelle.

Nature des commandes

Le montant de plus de 20 M€ communiqué correspond à des commandes qui sont issues des plans d'affaires avec des clients de la distribution française, exprimées en euros, portant sur des produits informatiques et électroniques issus de la nouvelle gamme THOMSON 2026, incluant notamment des ordinateurs, périphériques et produits associés.

Les commandes sont principalement organisées autour d'un distributeur européen de référence, agissant en tant qu'agrégateur et coordinateur logistique pour la grande distribution française et européenne auprès des clients principaux de METAVISIO – Thomson Computing:

Leclerc

Electrodépôt

Cdiscount

Boulanger

Système U

Amazon

Structuration et rôle du distributeur

À titre de comparaison, ce distributeur avait réalisé environ 5 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, ce qui traduit un changement d'échelle significatif des volumes commandés pour l'exercice 2026, en lien avec le lancement de la nouvelle gamme THOMSON 2026.

Capacité de production, de livraison et de financement

Le modèle industriel et logistique de METAVISIO – Thomson Computing repose sur une organisation externalisée et flexible, permettant une exécution progressive et maîtrisée des commandes fermes, en adéquation avec les calendriers de livraison convenus.

L'exécution de ces commandes s'inscrit dans le fonctionnement opérationnel courant de la Société.

Perspectives et commande publique

Dans le prolongement de cette dynamique, METAVISIO poursuit le déploiement de ses canaux de distribution sur le segment des marchés publiques. La société indique qu'il communiquera prochainement sur les perspectives associées à ce déploiement, identifié comme un relais de croissance complémentaire.

L'ensemble de ces éléments s'inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique Horizon 2028. METAVISIO – THOMSON Computing continuera d'informer le marché de toute évolution significative, conformément à la réglementation applicable.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

