 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON COMPUTING APPORTE DES PRECISIONS SUR LES COMMANDES PRISES AU CES DE LAS VEGAS SUR LA GAMME THOMSON 2026
information fournie par Actusnews 09/01/2026 à 08:45

Dammarie-les-Lys, le 9 janvier 2026 à 8h45 — METAVISIO - THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques) et de logiciels, annonce des engagements de commandes confirmées sur 2026 de plus de 20 millions sur le CES de las Vegas dans le cadre du lancement de la nouvelle gamme THOMSON 2026.

Complément d'informations : Plan d'affaires et commandes 2026, structuration et financement

À la suite de son communiqué du 7 janvier 2026 relatif à des commandes confirmées sur L'exercice 2026 pour un montant supérieur à 20 M€, annoncées dans le cadre du salon du CES de Las Vegas, METAVISIO – THOMSON Computing souhaite apporter les précisions suivantes sur la nature de ces commandes, leur structuration et leur exécution opérationnelle.

Nature des commandes

Le montant de plus de 20 M€ communiqué correspond à des commandes qui sont issues des plans d'affaires avec des clients de la distribution française, exprimées en euros, portant sur des produits informatiques et électroniques issus de la nouvelle gamme THOMSON 2026, incluant notamment des ordinateurs, périphériques et produits associés.

Les commandes sont principalement organisées autour d'un distributeur européen de référence, agissant en tant qu'agrégateur et coordinateur logistique pour la grande distribution française et européenne auprès des clients principaux de METAVISIO – Thomson Computing:

  • Leclerc
  • Electrodépôt
  • Cdiscount
  • Boulanger
  • Système U
  • Amazon

Structuration et rôle du distributeur

À titre de comparaison, ce distributeur avait réalisé environ 5 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, ce qui traduit un changement d'échelle significatif des volumes commandés pour l'exercice 2026, en lien avec le lancement de la nouvelle gamme THOMSON 2026.

Capacité de production, de livraison et de financement

Le modèle industriel et logistique de METAVISIO – Thomson Computing repose sur une organisation externalisée et flexible, permettant une exécution progressive et maîtrisée des commandes fermes, en adéquation avec les calendriers de livraison convenus.

L'exécution de ces commandes s'inscrit dans le fonctionnement opérationnel courant de la Société.

Perspectives et commande publique

Dans le prolongement de cette dynamique, METAVISIO poursuit le déploiement de ses canaux de distribution sur le segment des marchés publiques. La société indique qu'il communiquera prochainement sur les perspectives associées à ce déploiement, identifié comme un relais de croissance complémentaire.

L'ensemble de ces éléments s'inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique Horizon 2028. METAVISIO – THOMSON Computing continuera d'informer le marché de toute évolution significative, conformément à la réglementation applicable.

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lWebYpyYY2/IxmybZ56Xm5dpZ2uXmJTHamrJmJKeY5bGb5pll21lmpTGZnJmnW5m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95890-2026-01-09_cp-metavisio-09012026-7.47.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

METAVISIO
0,0050 EUR Euronext Paris +13,64%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo du négociant en matières premières Glencore
    Glencore bondit, Rio Tinto négocie un rachat qui créerait un géant minier
    information fournie par Reuters 09.01.2026 09:54 

    L'action Glencore bondit vendredi et Rio Tinto recule en Bourse, les deux ‍groupes ayant annoncé tard jeudi avoir entamé des pourparlers en vue d'un rachat du premier par le second, ‌un accord qui donnerait naissance au premier groupe minier mondial, pour une valorisation ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    France: baisse de la consommation des ménages en novembre (-0,3%)
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.01.2026 09:45 

    Les dépenses de consommation des ménages français en biens sont reparties à la baisse en novembre (-0,3%) après trois mois de hausse, en suivant la tendance de la consommation d'énergie, a annoncé vendredi l'Insee. Sur un an, les dépenses de consommation sont stables, ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN DUPUY )
    France : production industrielle "quasi stable" (-0,1%) en novembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.01.2026 09:44 

    La production industrielle est restée "quasi stable" en novembre, indique vendredi l'Insee, en baisse de 0,1% par rapport à octobre, tandis que la production manufacturière seule a progressé de 0,3%. En octobre, la production industrielle avait augmenté de 0,2%, ... Lire la suite

  • Un piéton se tient devant un panneau d'information, à Barneville-Carteret, près de La Hague, dans le nord-ouest de la France, le 8 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )
    Tempête Goretti: 380.000 foyers sans électricité, pas de victime grave
    information fournie par AFP 09.01.2026 09:41 

    Quelque 380.000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin en France et les transports perturbés en région parisienne en raison de la tempête Goretti qui a balayé le nord-ouest du pays avec des vents dépassant parfois 200 km/h, sans faire de victime grave. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank