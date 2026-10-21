MÉTAUX-Le cuivre recule malgré des primes européennes record

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(Mise à jour des cours)

Le cuivre a reculé mercredi malgré des offres de prime record pour les livraisons physiques de l'année prochaine en Europe, signe d'un resserrement de l'offre régionale en dehors du marché américain.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a reculé de 0,27% à 14.382 dollars la tonne métrique à 07h00 GMT, tandis que le contrat de cuivre de novembre le plus négocié sur la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFcv1 a clôturé en hausse de 0,18% à 109.390 yuans (16.379,43 dollars) la tonne.

Les acheteurs européens de cuivre sont confrontés à des primes record pour 2027, alors que les inquiétudes s’intensifient concernant le resserrement de l’offre en dehors des États-Unis.

La société chilienne Codelco a proposé un prix de 350 dollars par tonne métrique pour les livraisons de l’année prochaine, contre 325 dollars en 2026, a rapporté Reuters mardi. L’allemand Aurubis NAFG.DE a également relevé sa prime d’environ 10% pour atteindre un niveau record de 347 dollars, ces annonces coïncidant avec le rassemblement annuel de l’industrie métallurgique, la LME Week, à Londres.

Ces primes, qui s’ajoutent aux prix de référence du LME, interviennent alors que l’incertitude liée aux droits de douane continue d’attirer le cuivre vers le marché américain.

Les expéditions se sont orientées vers les entrepôts américains depuis que Washington a ouvert une enquête sur les importations de cuivre en février 2025, ce qui fait que les installations du COMEX détiennent désormais environ 70% des stocks mondiaux visibles sur les marchés boursiers.

Cependant, la prime sur le cuivre de Yangshan

CMM-SUYP-CN , qui reflète l’appétit de la Chine pour le cuivre importé, est restée globalement stable, malgré la hausse observée sur le marché européen. Elle s’établissait mardi à 138 dollars , contre 137 dollars la veille.

Par ailleurs, la production chinoise de cuivre raffiné a augmenté de 1,1% par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,26 million de tonnes en septembre, tandis que la production de janvier à septembre a progressé de 3,3% pour s’établir à 11,28 millions de tonnes, selon des données officielles publiées mercredi.

Sur le plan de la politique monétaire, 94 des 100 économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés en octobre, même si tous prévoient une hausse en décembre, contre moins de la moitié lors du sondage précédent. La hausse des taux d’intérêt peut freiner la croissance économique, ce qui pèse sur la demande de cuivre.

Le dollar américain =USD a continué de s'affaiblir, ce qui soutient les matières premières libellées en dollars en les rendant plus abordables pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

Parmi les autres métaux du LME, l’aluminium CMAL3 a progressé de 0,62%, le zinc CMZN3 a légèrement augmenté de 0,04%, le plomb CMPB3 a gagné 0,11%, le nickel CMNI3 a progressé de 2,51% et l’étain CMSN3 a reculé de 0,28%.

Sur la SHFE, l’aluminium SAFcv1 a gagné 0,32%, le zinc

SZNcv1 a progressé de 0,04%, le plomb SPBcv1 a reculé de 0,09%, le nickel SNIcv1 a bondi de 3,05% et l’étain SSNcv1 a grimpé de 1,77%.

(1 $ = 6,6785 yuans renminbi chinois)