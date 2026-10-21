 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manifestations: Hollande critique LFI mais appelle à ne pas exagérer son rôle
information fournie par AFP 21/10/2026 à 09:57

Ajouter Boursorama à vos sources

François Hollande, le 28 août 2026 à Blois ( AFP / ALAIN JOCARD )

François Hollande, le 28 août 2026 à Blois ( AFP / ALAIN JOCARD )

François Hollande a appelé mercredi à ne pas "faire une fixation" sur le rôle de La France insoumise dans les manifestations des dernières semaines, tout en reprochant au mouvement de gauche radicale de n'avoir pas "dénoncé clairement la violence".

"Ce qui s'est produit, ce n'est pas un parti politique ou un personnage qui a mis de l'huile sur le feu et qui a organisé la manifestation. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu des violences, des pillages, du vandalisme et des attaques contre des bâtiments publics", a dit l'ancien président socialiste sur France Inter.

Le gouvernement pointe la responsabilité supposée de l'ultragauche et de LFI, qu'il accuse d'avoir poussé au désordre en marge des mobilisations du 17 octobre.

François Hollande a estimé que "ce qu'on peut reprocher à LFI, c'est de ne pas dénoncer clairement la violence, ou de mettre en équivalence la violence des émeutiers et la violence policière".

Mais il a affirmé qu'il ne fallait pas "faire une fixation sur LFI pour ne pas voir ce qui se passe dans le pays".

"Il n'y a jamais un manipulateur, il n'y a jamais un organisateur", a-t-il dit.

Le député a appelé à "répondre à la crise sociale par le dialogue avec les lycéens" plutôt que de pointer "la responsabilité de tel ou tel".

François Hollande a dit voir une "crise d'autorité". "Nous avons affaire à un gouvernement qui est faible, un président de la République qui est absent", a-t-il dénoncé.

L'ancien chef de l'État, dont le mandat a notamment été marqué par l'importante mobilisation contre la loi Travail de 2016, a accusé le gouvernement de manquer d'"expérience" face aux grandes manifestations.

François Hollande, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles, a jugé que la campagne ne commencerait réellement qu'"après que l'on aura terminé avec cette crise, c'est-à-dire pas avant le mois de janvier, février".

Il avait, par le passé, dit tabler sur un "moment de vérité" en décembre.

Questionné sur son soutien à Raphaël Glucksmann, vainqueur de la primaire de la gauche à laquelle il n'a pas souhaité participer, François Hollande a répondu souhaiter "la victoire d'un candidat, en l'occurrence socialiste et social-démocrate à l'élection présidentielle".

Environnement
17 octobre
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

10 commentaires

  • 10:53

    Il a quand même une certaine responsabilité , avec Merkel, dans la boucherie humaine qui a lieu en Ukraine.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank