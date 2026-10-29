MÉTAUX-Le cuivre recule en raison des inquiétudes liées à la demande dans le secteur de l'IA et des stocks élevés aux États-Unis

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(Ajout d'un commentaire d'analyste et de la date de publication, mise à jour des cours)

par Eric Onstad

Les cours du cuivre ont reculé jeudi après avoir atteint leur plus haut niveau depuis deux semaines lors de la séance précédente, les investisseurs restant sur la réserve, méfiants face à la demande du secteur de l'IA et aux stocks élevés aux États-Unis.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 reculait de 0,9 % à 14.352 dollars la tonne métrique à 10 h 40 GMT, après avoir atteint mercredi son plus haut niveau depuis le 14 octobre.

“Le sentiment est devenu relativement plus prudent plutôt que carrément baissier”, a déclaré Patrick Jones, analyste chez JP Morgan, dans une note.

L’un des facteurs ayant propulsé le cuivre à un pic record de 14.875 dollars en septembre était l’optimisme quant au fait que la frénésie de construction de centres de données dédiés à l’IA stimulerait la demande de cuivre.

Les actions d’Alphabet , la société mère de Google, ont chuté mercredi après la clôture de la Bourse, après l’annonce d’une accélération massive de la consommation de trésorerie liée aux investissements massifs consacrés au développement de l’IA.

Un autre catalyseur de la hausse du cuivre, largement utilisé dans la construction et le secteur de l’énergie, a été l’afflux massif de ce métal vers les États-Unis, en prévision de l’imposition de droits de douane, ce qui a entraîné des pénuries ailleurs.

Les stocks dans les entrepôts rattachés à la bourse américaine Comex ont bondi de 60 % depuis le début de l’année, pour atteindre 800.321 tonnes courtes, soit 726.039 tonnes métriques. HG-STX-COMEX

“Selon les investisseurs, le principal risque baissier réside dans l’inaction des États-Unis en matière de droits de douane, ce qui réduirait la demande d’importation américaine et redonnerait progressivement le pouvoir de fixation des prix aux consommateurs chinois”, a déclaré M. Jones.

Le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFcv1 a reculé de 0,4 % pour clôturer à 109.380 yuans (16.408,64 dollars) la tonne.

L'offre est restée tendue en Chine, comme en témoigne la flambée des primes sur le cuivre. La prime sur le cuivre de Yangshan SMM-CUYP-CN , qui mesure l'appétit des consommateurs chinois pour les produits importés, a bondi mercredi à 205 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis plus d'une décennie.

Le zinc du LME CMZN3 a poursuivi sa progression en raison des craintes liées à l’offre , gagnant 0,8 % à 3.893 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis plus d’un mois.

Parmi les autres métaux, l'aluminium du LME CMAL3 a reculé de 0,2 % à 3.066 dollars la tonne et celui de l'étain CMSN3 a perdu 1 % à 50.195 dollars, tandis que celui du plomb CMPB3 a progressé de 0,5 % à 1.908 dollars et celui du nickel CMNI3 est resté pratiquement inchangé à 15.600 dollars.

(1 $ = 6,6660 yuans renminbi)