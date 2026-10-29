La France sans nouvelles de "plusieurs" ressortissants après l'accident ferroviaire en Espagne

Collision de deux trains à grande vitesse entre les villes de Mora et d'Orgaz

‌La France est sans ​nouvelles de "plusieurs" de ses ressortissants à la suite de ​la collision ferroviaire survenue mercredi ​en Espagne, a ⁠fait savoir jeudi le ‌ministère des Affaires étrangères.

"Les équipes du ministère ​de ‌l'Europe et des Affaires ⁠étrangères et de notre ambassade en Espagne sont pleinement ⁠mobilisées", ‌a-t-on déclaré.

"A ce stade, ⁠nous cherchons encore ‌à établir le contact ⁠avec plusieurs de nos ⁠ressortissants et ‌sommes en lien avec ​leurs familles", ‌a-t-on précisé.

La collision survenue mercredi matin à ​hauteur d'Urda, dans la province de ⁠Tolède, a fait au moins 68 morts et une centaine de blessés, selon les autorités locales.

(Rédigé par ​Sophie Louet)