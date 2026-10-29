La France sans nouvelles de "plusieurs" ressortissants après l'accident ferroviaire en Espagne

Collision de deux trains à grande vitesse entre les villes de Mora et d'Orgaz
La France est sans nouvelles de "plusieurs" de ses ressortissants à la suite de la collision ferroviaire survenue mercredi en Espagne, a fait savoir jeudi le ministère des Affaires étrangères.
"Les équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de notre ambassade en Espagne sont pleinement mobilisées", a-t-on déclaré.
"A ce stade, nous cherchons encore à établir le contact avec plusieurs de nos ressortissants et sommes en lien avec leurs familles", a-t-on précisé.
La collision survenue mercredi matin à hauteur d'Urda, dans la province de Tolède, a fait au moins 68 morts et une centaine de blessés, selon les autorités locales.
(Rédigé par Sophie Louet)
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