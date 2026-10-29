Christine Lagarde démissionnera le 7 février de la présidence de la BCE

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, participe à une conférence de presse à l'issue de la réunion de politique monétaire de la BCE à Francfort

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi que sa ‌présidente Christine Lagarde avait démissionné, précisant dans un communiqué qu'elle quitterait son poste le 7 février.

Cette annonce est intervenue à ​quelques heures avant une décision de politique monétaire de la BCE, à 13h15 GMT, qui devrait laisser ses taux inchangés, et qui sera suivie de l'habituelle conférence de presse de Christine Lagarde, à 13h45 GMT.

"La présidente de la Banque centrale européenne, Christine ​Lagarde, a informé aujourd'hui le Conseil des gouverneurs et le président du Conseil européen, Antonio Costa, qu'elle quitterait ses fonctions le 7 février 2027", a déclaré la ​BCE dans un communiqué.

Mi-octobre, quatre sources proches du Forum économique mondial (WEF) ⁠avaient dit à Reuters que Christine Lagarde pourrait être nommée dès novembre à la tête de cette entité, qui ‌organise chaque année la réunion de Davos, en Suisse, au mois de janvier.

"Je quitte cette institution avec le sentiment d’avoir accompli un travail de qualité et de laisser une BCE prête à affronter ​l’avenir", a déclaré Christine Lagarde dans une ‌courte vidéo publiée jeudi sur les réseaux sociaux.

Les marchés financiers n'ont pas réagi de manière ⁠significative après cette annonce, certains analystes soulignant que la BCE s’était désormais forgé une réputation qui survivrait à n’importe lequel de ses dirigeants.

Christine Lagarde, 70 ans, a démissionné car elle ne pouvait plus rester neutre face à la situation politique française ⁠et souhaitait disposer d'une plus ‌grande liberté pour exprimer ses opinions, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Le rendement des ⁠obligations souveraines françaises à dix ans a atteint la semaine dernière un nouveau sommet de 24 ans, les inquiétudes quant ‌à la capacité du pays à redresser ses finances publiques maintenant les investisseurs dans l'expectative.

Christine Lagarde, dont ⁠le mandat à la présidence de la BCE prend normalement fin en octobre 2027, avait ⁠déclaré plus tôt dans le ‌mois qu'elle resterait à la tête de l'institut de Francfort jusqu'à l'année prochaine, sans toutefois s'engager à rester jusqu'à la fin ​officielle de son mandat.

Le départ anticipé de Christine Lagarda permettra au ‌président français Emmanuel Macron et aux autres dirigeants européens de pourvoir l'un des postes les plus influents du continent avant l'élection présidentielle française du printemps ​2027 qui, selon les sondages, pourrait être remportée par le Rassemblement national (RN).

Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, déclare dans un communiqué, que "l'Allemagne usera de son influence en tant que premier pays de la zone euro pour veiller à ⁠ce que la nouvelle direction de la BCE bénéficie d'un large soutien et agisse de manière responsable".

Antonio Costa a dit de son côté sur le réseau social X que le processus de remplacement de Christine Lagarde serait lancé dès ce jeudi et qu'il se déroulerait sans délai.

Les anciens gouverneurs des banques centrales des Pays-Bas et d’Espagne, Klaas Knot et Pablo Hernandez de Cos, sont largement considérés comme les favoris pour succéder à Christine Lagarde.

(Francesco Canepa et Balazs Korany, version française Benoit Van Overstraeten ​et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)