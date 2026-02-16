MÉTAUX-Le cuivre est plus faible en raison de la faiblesse des volumes et de l'augmentation des stocks

(Remaniement, ajout d'un commentaire et d'une date de référence à Londres) par Ishaan Arora

Les prix du cuivre ont baissé lundi en raison d'un dollar plus ferme et parce que le marché s'est concentré sur l'augmentation des stocks et les perspectives de faible demande dans un contexte de volumes d'échanges réduits par les vacances.

Les vacances du Nouvel An lunaire en Chine cette semaine et un jour férié aux Etats-Unis signifient de faibles volumes et des mouvements potentiellement volatils en raison du règlement ou du renouvellement des contrats arrivant à échéance sur le London Metal Exchange mercredi, ont déclaré les négociants.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le LME était en baisse de 0,1% à 12 870 dollars la tonne métrique à 1054 GMT. Il a chuté de plus de 10% depuis qu'il a atteint un niveau record de 14 527,50 dollars la tonne il y a deux semaines.

"Avec de nombreux bureaux asiatiques mis à l'écart, la liquidité sera inégale avec la plupart des participants susceptibles de se contenter d'attendre une direction plus claire des taux américains et une impulsion potentielle de la demande chinoise dans le commerce d'après vacances de mars," a déclaré Britannia Global markets dans une note.

Une monnaie américaine plus forte rend les métaux en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres devises, ce qui pourrait potentiellement réduire la demande et saper les prix.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts agréés par le LME à 211 850 tonnes MCUSTX-TOTAL ont augmenté de plus de 50 % depuis le 9 janvier.

L'abondance des stocks a créé une décote pour le contrat au comptant par rapport au contrat à terme de trois mois sur le LME

CMCU0-3 . Ce contrat a clôturé vendredi à 106 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis un an.

Dans les entrepôts surveillés par le Shanghai Futures Exchange, les stocks de cuivre à 272 475 tonnes CU-STX-SGH ont augmenté de 180% depuis le 19 décembre.

Ailleurs, les prix du zinc ont baissé de 0,9% à 3 308 dollars la tonne CMZN3 . Ils ont chuté de 8 % depuis qu'ils ont atteint 3 575,50 $ le 29 janvier, leur plus haut niveau depuis août 2022.

Le zinc est également sous la pression de la hausse des stocks ZN-STX-SGH dans les entrepôts du ShFE, qui s'établissent à 87 025 tonnes, ont augmenté de 33% depuis le 30 janvier.

" L'étroitesse du marché hors Chine qui soutenait les prix a été résolue pour le moment, car la Chine est devenue un exportateur net de zinc en novembre/décembre, la disponibilité des concentrés s'est améliorée et la production de zinc raffiné hors Chine a augmenté", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Dans les autres métaux, l'aluminium CMAL3 était en hausse de 0,1% à 3 080 dollars, le plomb CMPB3 a glissé de 0,3% à 1 954 dollars, l'étain CMSN3 a baissé de 0,7% à 46 380 dollars et le nickel CMNI3 a augmenté de 0,1% à 17 005 dollars la tonne.