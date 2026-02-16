 Aller au contenu principal
Des croix gammées et tags antisémites peints sur la statue de la République à Paris
information fournie par AFP 16/02/2026 à 13:59

Une croix gamme taguée sur la statue de la République, place de la République à Paris, le 16 février 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Deux croix gammées ainsi que des slogans antisémites et appelant à la violence ont été tagués sur la statue de la République à Paris, a constaté lundi l'AFP.

En lettres vertes, il est notamment écrit "Tuez les Rothschild" sur le rebord du monument emblématique, sur lequel est encore collé une affiche en noir et blanc en hommage à Ilan Halimi, jeune juif séquestré et torturé à mort en janvier 2006.

La police municipale était sur place lundi à la mi-journée et filmait les dégradations initialement rapportées par le journal Le Parisien et qui surviennent dans un climat d'augmentation des actes antisémites en France.

Les actes antisémites ont certes diminué de 16% à 1.320 en 2025 mais "n'ont jamais été aussi élevés que pendant les trois dernières années" et comptent pour 53% de l'ensemble des faits antireligieux, selon le ministère de l'Intérieur.

Une inscription "Peine de mort pour Jack Lang" taguée sur la statue de la République, place de la République à Paris, le 16 février 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Leur forte hausse ces dernières années fait suite à l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza.

D'autres tags sur la statue de la République visaient aussi les pédocriminels ainsi que l'ex-président de l'Institut du monde arabe Jack Lang, dont le nom est cité dans l'affaire Epstein.

