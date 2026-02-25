MÉTAUX-Le cuivre atteint son plus haut niveau en deux semaines grâce à l'optimisme de la demande après l'annulation des droits de douane américains

(Mise à jour des prix officiels) par Pratima Desai

Les prix du cuivre ont atteint des sommets en deux semaines mercredi, l'optimisme en matière de croissance et de demande ayant dominé l'humeur après que la Cour suprême des États-Unis a statué contre les tarifs douaniers réciproques de grande envergure du président Donald Trump.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange s'est négocié en hausse de 0,7 % à 13 257 dollars la tonne métrique lors des cotations officielles, après avoir atteint 13 320 dollars plus tôt dans la session, son plus haut niveau depuis le 12 février.

La Cour suprême des États-Unis a annulé la semaine dernière les droits de douane imposés par Donald Trump qu'il avait mis en œuvre en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale.

"Les marchés asiatiques bénéficient de la décision de la Cour suprême en matière de tarifs douaniers, qui a remplacé les tarifs réciproques plus élevés par des taux inférieurs au titre de l'article 122, soit environ 10 %", a déclaré David Wilson, stratège en matières premières chez BNP Paribas.

Ce changement a suscité un regain d'intérêt pour les métaux industriels, en particulier en Chine après les vacances du Nouvel An lunaire

Les attentes d'une demande plus forte en Chine, premier consommateur, sont mises en évidence par la prime de cuivre Yangshan SMM-CUYP-CN , un indicateur de l'appétit de la Chine pour l'importation de cuivre. Elle a bondi à 53 dollars la tonne mardi, contre 33 dollars la tonne le 13 février, la veille du début des vacances chinoises.

Cependant, les traders qui suivent les stocks restent méfiants.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts MCUSTX-TOTAL enregistrés auprès du LME à 249 650 tonnes sont à leur plus haut niveau depuis le 7 mars et en hausse de plus de 80% depuis le 9 janvier.

Dans les entrepôts contrôlés par le Shanghai Futures Exchange CU-SYX-SGH , les stocks de cuivre ont grimpé de 180% à 272 475 tonnes depuis la mi-décembre.

Les stocks de cuivre au LME, au ShFE et à la bourse américaine Comex HG-STX-COMEX ont dépassé un million de tonnes pour la première fois en plus de vingt ans.

Ailleurs, l'étain CMSN3 a atteint 53 100 dollars, son plus haut niveau depuis près de quatre semaines, en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement en Indonésie , où le gouvernement étudie un plan visant à interdire les exportations de plus de matières premières, y compris l'étain.

L'étain s'est négocié en hausse de 5,1 % à 52 880 dollars. Les traders ont déclaré que les mouvements de l'étain sur le LME sont souvent volatiles en raison d'un marché illiquide.

Dans les autres métaux, l'aluminium CMAL3 a progressé de 1,2% à 3 131 dollars, le zinc CMZN3 a peu varié à 3 381 dollars, le plomb CMPB3 a ajouté 0,4% à 1 963,5 dollars et le nickel s'est raffermi de 0,2% à 17 950 dollars.