Meta supprime les publicités pour des applications frauduleuses se faisant passer pour des sites pornographiques après que l'Inde a tiré la sonnette d'alarme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Reuters a découvert 39 publicités frauduleuses sur Meta, déguisées en contenu pornographique

* Cet avertissement fait suite à des demandes de retrait adressées à Google concernant ce type d'arnaque

* Les Indiens ont perdu près de 2,4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à cause de la cyberfraude en 2025

par Munsif Vengattil

Meta META.O a supprimé lundi des dizaines de publicités après que l'Inde a signalé un schéma récurrent de publicités sur Facebook et Instagram utilisant du contenu sexuellement explicite pour inciter les utilisateurs à télécharger des logiciels malveillants susceptibles de voler leurs identifiants bancaires et de vider leurs comptes.

L’Inde a enregistré près de 2,4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de pertes liées à la cyberfraude en 2025, selon les données gouvernementales, alors que les escrocs ciblent de plus en plus l’essor des paiements numériques dans le pays.

Le gouvernement a indiqué que des publicités sur Facebook et Instagram, diffusées sous des noms tels que « Night Play » et « Kyss », redirigeaient les utilisateurs vers des sites de hameçonnage. Il a déclaré avoir constaté une recrudescence des fraudes financières impliquant ce qu’il a qualifié d’« applications Android malveillantes se faisant passer pour des applications pornographiques ».

Reuters a recensé au moins 39 publicités de ce type toujours actives après la publication de l’avis du gouvernement lundi, dont beaucoup utilisaient des vignettes de vidéos à caractère sexuellement explicite pour attirer les clics. Meta a supprimé toutes ces publicités peu après que Reuters les lui a signalées, dans le cadre d’une demande de commentaires sur cet avis.

Meta n’a pas répondu aux demandes de Reuters.

Reuters est le premier à rapporter que Meta a supprimé ces publicités à la suite de l’avis du gouvernement.

Les règles du géant américain de la technologie stipulent que les publicités « ne doivent pas contenir de nudité adulte ni d’activité sexuelle ». Elles interdisent également les publicités pour « des produits, services, stratagèmes ou offres recourant à des pratiques identifiées comme trompeuses ou mensongères », y compris celles visant à escroquer les utilisateurs.

C’est la deuxième fois ces dernières semaines que l’Inde fait part de ses inquiétudes concernant des fraudes financières sur une grande plateforme technologique. Reuters avait précédemment rapporté que le gouvernement avait ordonné à Google de fermer des centaines de comptes sur sa plateforme Firebase après avoir découvert que des criminels utilisaient ce service pour usurper l’identité de grandes banques.

Meta avait prévu en interne que les publicités pour des escroqueries et des produits interdits généreraient environ 10 % de son chiffre d’affaires en 2024, soit environ 16 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, alors même que l’entreprise affirme lutter contre ce type de publicités, avait rapporté Reuters l’année dernière.

Une publicité, toujours active, redirigeait vers un site web faisant la promotion d'une application vidéo promettant des centaines de vidéos pornographiques et du contenu disponible 24 heures sur 24. Pour y accéder, les utilisateurs devaient télécharger directement un fichier nommé « Movexa.apk » en dehors d'une boutique d'applications officielle.

L'avis émis par les autorités indiennes indiquait que ces applications pouvaient accéder secrètement aux informations stockées sur les téléphones des utilisateurs, capturer des mots de passe à usage unique et des codes PIN bancaires, et transférer de l'argent depuis des comptes à l'insu de leurs titulaires.