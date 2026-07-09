Meta ouvre Muse Spark 1.1 aux développeurs et accélère sa stratégie dans l'IA

Meta Platforms a annoncé l'ouverture en avant-première publique de son modèle d'intelligence artificielle Muse Spark aux développeurs, tout en dévoilant une version améliorée, Muse Spark 1.1. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie du groupe, qui entend concurrencer directement OpenAI et Anthropic en proposant un accès payant à ses modèles via une interface de programmation (API). Meta présente cette nouvelle génération comme son modèle le plus performant pour les tâches de programmation, les agents d'IA et les applications professionnelles.

Muse Spark 1.1 est capable de générer et corriger du code, d'utiliser des logiciels et des outils externes, de comprendre des contenus textuels, visuels et vidéo, ainsi que d'exécuter des tâches complexes en plusieurs étapes avec une intervention humaine limitée. Les développeurs américains peuvent désormais tester le modèle grâce à la Meta Model API, qui leur permet d'intégrer ces capacités dans leurs propres applications. Les nouveaux utilisateurs bénéficient d'un crédit gratuit de 20 USD avant de basculer vers une facturation à l'usage.

Meta a fixé un tarif de 1,25 USD par million de jetons en entrée et de 4,25 USD par million de jetons en sortie. Cette grille est plus élevée que celle des modèles GPT-5 mini d'OpenAI et Claude Haiku 4.5 d'Anthropic, mais reste inférieure à celle de Claude Sonnet 4.6. Muse Spark 1.1 est également disponible en mode "Thinking" dans Meta AI et devrait progressivement remplacer les modèles Llama utilisés par les assistants intégrés à WhatsApp, Instagram, Facebook et aux lunettes connectées du groupe.

Cette annonce s'inscrit dans l'offensive plus large menée par Meta dans l'intelligence artificielle. Après le lancement en avril de Muse Spark, son premier modèle de raisonnement, puis de Muse Image cette semaine pour la génération d'images, le groupe poursuit le développement de sa plateforme d'IA avec l'objectif de bâtir une offre complète destinée aussi bien aux développeurs qu'aux utilisateurs de ses applications.