Meta lance une nouvelle application baptisée “Seller” destinée à fournir des outils de vente aux commerçants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a lancé vendredi une nouvelle application baptisée “Seller” afin de proposer des outils de vente dédiés aux commerçants qui utilisent la plateforme Facebook Marketplace de l'entreprise pour acheter et vendre des articles.

L'essor des achats sur les groupes Facebook a incité le géant des réseaux sociaux à lancer Marketplace il y a dix ans, générant ainsi des revenus grâce aux annonces mises en avant.

Voici quelques détails:

* Meta cherche à renforcer son offre Marketplace afin de mieux rivaliser avec les plateformes de commerce électronique telles qu’eBay, tout en améliorant l’expérience d’achat sur la plateforme, qui compte 430 millions d’annonces publiées chaque mois à l’échelle mondiale.

* L’application “Seller” est conçue pour se synchroniser avec les comptes Marketplace existants, en reprenant les annonces en cours, les messages et l’historique des ventes.

* L’application propose des outils basés sur l’IA pour créer des annonces, une boîte de réception unifiée pour les communications avec les acheteurs, des fonctionnalités de gestion des stocks et des analyses de performance pour aider les vendeurs à optimiser leurs stratégies.

* L’entreprise a indiqué que “Seller” est désormais disponible sur l’App Store pour les utilisateurs américains âgés de 18 ans et plus, une version web étant actuellement en phase de test pour ceux qui téléchargent l’application.

* Facebook lance également “Facebook Verified”, un badge gratuit qui garantit qu’une personne réelle se cache derrière un profil, a précisé l’entreprise.

* La vérification s’effectue via un processus basé sur un selfie, l’entreprise cherchant ainsi à répondre aux préoccupations concernant l’authenticité et la sécurité.

* En mai, Meta a lancé une application baptisée “Forum” destinée aux utilisateurs des groupes Facebook.