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Meta est poursuivie dans le cadre d'un recours collectif en Australie pour des préjudices présumés causés aux enfants sur les réseaux sociaux
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 04:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire "Meta" dans le deuxième point)

Une action collective a été intentée devant un tribunal australien contre Meta Platforms

META.O , Facebook et Instagram, accusant ces réseaux sociaux d’avoir exposé des enfants à des contenus préjudiciables et de les avoir rendus dépendants par le biais d’algorithmes.

Cette action, déposée ce mois-ci devant la Cour fédérale (la deuxième plus haute juridiction du pays) par le cabinet d’avocats MinterEllison, pourrait être la première en Australie à tenir les réseaux sociaux pour responsables des préjudices causés à leurs utilisateurs, en particulier aux enfants et aux adolescents.

* Ce recours collectif a été intenté au nom de huit plaignants, qui affirment avoir subi un préjudice de la part de Meta alors qu’ils étaient mineurs et qui réclament une indemnisation.

* "Nous avons pris connaissance de cette plainte et nous nous défendrons vigoureusement", a déclaré un porte-parole de Meta par e-mail.

* Dans une ordonnance de non-divulgation rendue lundi, le tribunal a interdit la publication de toute information susceptible de révéler l’identité des plaignants, ainsi que le mémoire introductif d’instance.

* Cette action en justice intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l’Australie et les géants de la tech, suite à l’adoption d’une interdiction sans précédent au niveau mondial des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, et à de nouvelles propositions de réglementation qui pourraient permettre aux utilisateurs de désactiver le contenu généré par des algorithmes sur leurs fils d’actualité.

* En août, Meta a accepté de verser 18 milliards de dollars pour conclure un accord avec la quasi-totalité des États américains, afin de mettre fin aux accusations selon lesquelles l’entreprise aurait conçu ses réseaux sociaux pour rendre les enfants dépendants.

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