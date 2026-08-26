Meta en hausse après l'annonce de négociations en vue d'un accord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 août - ** Mercredi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action de Meta Platforms META.O a progressé de 1,5% à 578,8 dollars, après la publication d'un article de Bloomberg News indiquant que la société avait envisagé de conclure un accord à l'amiable avec plusieurs États américains dans le cadre d'un procès portant sur des allégations selon lesquelles elle aurait conçu ses plateformes pour créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs
** Cette information intervient alors qu'un procès fédéral est en cours, dans le cadre duquel 29 États accusent l'entreprise d'avoir porté préjudice aux jeunes utilisateurs et d'avoir enfreint les lois sur la protection de la vie privée des mineurs
** L’action META affiche une baisse d’environ 13,6% depuis le début de l’année, sous-performant ainsi l’indice Nasdaq
.IXIC , en hausse d’environ 12,5%
** La société bénéficie d’une recommandation moyenne “acheter” de la part de 65 courtiers; le cours cible médian s’établit à 750 dollars, selon les données compilées par LSEG
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