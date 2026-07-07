Merz : le contrat sur les sous-marins avec le Canada est une bonne nouvelle pour l'économie allemande et la sécurité collective

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Le chancelier Friedrich Merz a déclaré mardi que la décision du Canada de choisir la société allemande TKMS pour construire jusqu'à 12 sous-marins destinés à sa marine constituait une "bonne nouvelle" pour l'économie allemande et la sécurité collective au sein de l'Otan.

"Avec cette nouvelle, nous enverrons un signal fort en faveur de la coopération transatlantique et européenne dès le début du sommet", a-t-il déclaré à Berlin, faisant référence au sommet de l'Otan qui s'ouvre mardi à Ankara.

"Il s’agit en effet d’une véritable initiative stratégique qui unira le Canada, l’Allemagne et la Norvège en tant que partenaires dans la région de l’Atlantique Nord pour les décennies à venir", a-t-il ajouté.